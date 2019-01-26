Гвардиола намекнул, почему "Сити" не купил Де Йонга
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал понять, что его клуб упустил Френки Де Йонга, отказавшись удовлетворить внушительные аппетиты молодого полузащитника по зарплате.
На текущей неделе "Барселона" объявила о приобретении Де Йонга у "Аякса" за 75 миллионов фунтов. Френки присоединится к каталонскому клубу по окончании сезона и будет получать на "Ноу Камп" около 260 тыс. фунтов в неделю.
Подписав контракт с "Барсой", 21-летний голландец честно признался, что также контактировал с ПСЖ и "Сити". Однако "горожане" решили, что приобретение Де Йонга будет стоить для них неоправданно дорого.
"Трансферные сумму и зарплаты сильно выросли. Когда мы приступили к работе здесь, средний возраст команды был очень высоким. Затем Неймар перешел в ПСЖ, и все выросло до невероятных значений, и нам пришлось крупно потратиться ради омоложения состава".
"Мы должны быть быстрее и умнее, когда пытаемся купить игроков. Мы должны адаптироваться. Покупать игроков самого, самого высокого уровня по хорошей цене так сложно. Практически невозможно. Может быть, мы должны больше доверять молодым игрокам и помогать им вставать на ноги здесь".
"Думаю, нам нужно сохранять гармонию в раздевалке в плане зарплат. Когда у тебя нет баланса в этом отношении, с настроением в раздевалке всегда есть проблемы. Хорошая вещь в том, что "Сити" поддерживает этот баланс".
"Реальность такова, что не только одна-две команды платят большие зарплаты. Это делают очень, очень многие. Прежде слухи касались только ПСЖ и "Манчестер Сити". Теперь этому пришел конец. Каждый может платить большие зарплаты".
"И не только в Англии, а также в Италии, Испании, Франции. Может быть не в Германии. У многих команд есть деньги, и мы не можем соревноваться, у кого их больше. Мы должны быть быстрее, умнее и не нервничать. В конце концов мы хотим только тех игроков, которые хотят здесь быть", — цитирует Гвардиолу The Independent.
26.01.2019 07:00
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