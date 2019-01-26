Косьелни госпитализирован с подозрением на перелом челюсти
Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни был госпитализирован из-за подозрения на перелом челюсти.
Накануне вечером "канониры" потерпели домашнее поражение 1:3 от "Манчестер Юнайтед" и вылетели из 4-го раунда Кубка Англии.
Выбывание из турнира дополнительно омрачили две новые травмы. В первом тайме матча с "Юнайтед" Сократис Папастатопулос неудачно приземлился на свою лодыжку, а после перерыва Косьелни получил локтем по голове от Ромелу Лукаку, причем Лорану даже потребовалась госпитализация.
"Я не думаю, что травма Сократиса серьезна. Лоран Косьелни направляется в госпиталь, чтобы обследоваться. Он мог сломать челюсть, но я надеюсь, этого не случилось", — цитирует главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери Goal.
Как отмечает The Independent, если подозрения насчет перелома челюсти подтвердятся, то Косьелни может остаться вне игры на полтора месяца и в результате пропустит ряд важных матчей, включая выезд к "Манчестер Сити".
Добавим, только несколькими днями ранее "Арсенал" лишился на девять месяцев с надрывом крестообразных связок колена Эктора Беллерина. Также тяжело травмированы Роб Холдинг и Данни Уэлбек.
26.01.2019 06:00
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Офигеть, от Лукаку это сильно, пусть поправляется
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Только же вернулся.. Здоровья.
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