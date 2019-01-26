"Юнайтед" выбил "Арсенал" из Кубка Англии
"Манчестер Юнайтед" одержал свою восьмую победу подряд при Оле Гуннаре Сульшере, выбив "Арсенал" со стадии 4-го раунда Кубка Англии — 1:3.
На начальном отрезке матча "канониры" ощутимо больше владели мячом, однако "красные дьяволы" выглядели резче. Голевых моментов команды не создали, но в одном из эпизодов Поль Погба пытался выйти на ворота — Петр Чех сыграл на опыте, заранее прочитав ситуацию.
Первый удар в створ случился лишь на 24-й минуте, когда Алекс Ивоби выстрелом из пределов штрафной размял голкипера "Юнайтед" Серхио Ромеро. Незадолго до этого "Арсенал" потерял с травмой Сократиса Папастатопулоса.
На удар Ивоби гости ответили опаснейшим прострелом Джесси Лингарда к воротам. Ромелу Лукаку и Полю не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть передачу партнера.
А на исходе получаса игрового времени счет был открыт. Лукаку стянул на себя внимание всех защитников на подступах к штрафной, после чего сделал скрытую передачу внутрь площадки на Алексиса Санчеса, который обошел Чеха и с острейшего угла поразил ворота — 0:1.
Спустя две минуты "Юнайтед" удвоил счет, разыграв быструю контратаку. Люк Шоу запустил Лукаку по правому флангу, откуда Ромелу сделал передачу на шедшего параллельным курсом Лингарда, который первым касанием принял мяч, а вторым поразил ближний угол ворот — 0:2.
"Арсенал" правильно отреагировал на этот двойной залп соперника, заметно активизировавшись и принявшись атаковать. И незадолго до перерыва "канонирам" удалось отыграть один гол. Это Пьер-Эмерик Обамеянг дождался мяча у дальней штанги после того, как Александр Лакасетт не смог использовать прострел Аарона Рэмси — 1:2.
В самом начале второго тайма Ромеро буквально спас "дьяволов", отразив удар головой в упор Рэмси. Рисунок игры был четким: хозяева шли вперед большими силами, гости старались контратаковать.
Несмотря на все свои старания, "Арсенал" наиграл лишь на плотный удар Лакасетта — Ромеро сыграл надежно.
Оле Гуннар Сульшер не испугался, в концовке выпустив свежих нападающих Маркуса Рэшфорда и Антони Мартиаля. Как раз последний и прикончил интригу, на 82-й минуте добив мяч в ворота после дальнего удара Погба и сейва Чеха — 1:3. "Канониры" оказались надломлены.
"Юнайтед" одержал восьмую победу подряд, показав очень достойную игру в обороне для выездного матча и такого соперника. "Арсеналу" не позавидуешь — еще одно поражение, вылет из турнира и травмы Сократиса с Косьелни.
"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед" — 1:3 (1:2)
Голы: Обамеянг 43 — Санчес 31, Лингард 33, Мартиаль 82.
"Арсенал": Чех, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос (Мустафи 21), Косьелни (Гендузи 64), Торрейра, Джака, Ивоби (Озил 64), Рэмси, Рэмси, Обамеянг, Лакасетт.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Линделеф, Байи, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард (Джонс 88), Лукаку (Рэшфорд 72), Санчес (Мартиаль 72).
Предупреждения: Косьелни, Колашинац, Гендузи — Янг, Лингард, Рэшфорд.
"Бристоль Сити" — "Болтон" — 2:1 (2:1)
Голы: О'Дауда 8, Элиассон 30 — Биверс 6.
26.01.2019 00:55
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Последние комментарии:
о5 ггшки проебали обоссанцам из мочестера.
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Всех манков с победой.Победа над таким Арсеналом вызывает мало эмоций,так как свежи ещё наши воспоминания о печальной игре М.Ю.Защита конечно-сплошное разочарование,но движемся дальше.Игра с лягушатниками покажет настоящий уровень.Еще раз с победой!Адекватным фанам канониров-не расстраиваться,желаю поскорее увидеть вам потрясающую игру вашей команды.А теперь спать)
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Нормально, даже не ожидал такого счета. 8 победа подряд
У Арса конечно с защитой полный караул, сначала Холдинг, потом Беллерин, теперь Косьельни с греком, кто играть то будет
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Оле ГуННАр СУльШЕр АрмИ!
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Нормально отыграли. Жаль две вынужденные замены и снова сломанный деф. Ну да пох, пляшем дальше.
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С победой, товарищи манки! Очень интересный и насыщенный матч. И если присмотреться, то видно как Сульшер опыта потихоньку набирается.
Удачи, Оле!
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через месяц соснут у парижа и все местные чмошники попрячутся обратно
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Если честно, то заёп уже этот кубок, столько раз выигрывали. Го топ4.
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в эконом-режиме обыграли
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ору с фанбоев скама
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команда показала что у него ест характер и яцсо всех с победой идем далше ггмюнайтед
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Лузеры ггшные
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Все как обычно
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Ожидаемо, ггшники всегда были нашими сучками, даже с Мойесом
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У Арсенала и так защита, мягко говоря, не бетон, так ещё и троих из основы потеряли, включая Беллерина. Чё там теперь будет хз. Озил - это пздц лютый. Что за дауны ещё Эмери критикуют за то, что не использует его? А кто-то его ещё единственным топом считает в клубе)
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Итак, что у нас есть. Локоть в голову, локоть по яйцам, колено в голову, плевок, симуляция, провокация. МЮ походу реально вернулось.
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Сульшера в Реал!
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Это каким же куесосами/пенсами нужно быть что бы даже не забить этому недоразумению аснлу?
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http://fapl.ru/posts/34520/
Что б не забывали
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Почему все так дрочат на Викинга, я рад за него и всё такое... Центр поля стал чуть массивнее + в атаке больше динамики, но защита ужас и дикий фарт + два лучших вратаря в мире у нас. По большому счету все что стало лучше удача которая изменчивая и атмосфера в команде улучшилось когда ушел Чмоур. ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ
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