"Юнайтед" выбил "Арсенал" из Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" одержал свою восьмую победу подряд при Оле Гуннаре Сульшере, выбив "Арсенал" со стадии 4-го раунда Кубка Англии — 1:3.

На начальном отрезке матча "канониры" ощутимо больше владели мячом, однако "красные дьяволы" выглядели резче. Голевых моментов команды не создали, но в одном из эпизодов Поль Погба пытался выйти на ворота — Петр Чех сыграл на опыте, заранее прочитав ситуацию.



Первый удар в створ случился лишь на 24-й минуте, когда Алекс Ивоби выстрелом из пределов штрафной размял голкипера "Юнайтед" Серхио Ромеро. Незадолго до этого "Арсенал" потерял с травмой Сократиса Папастатопулоса.



На удар Ивоби гости ответили опаснейшим прострелом Джесси Лингарда к воротам. Ромелу Лукаку и Полю не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть передачу партнера.



А на исходе получаса игрового времени счет был открыт. Лукаку стянул на себя внимание всех защитников на подступах к штрафной, после чего сделал скрытую передачу внутрь площадки на Алексиса Санчеса, который обошел Чеха и с острейшего угла поразил ворота — 0:1.



Спустя две минуты "Юнайтед" удвоил счет, разыграв быструю контратаку. Люк Шоу запустил Лукаку по правому флангу, откуда Ромелу сделал передачу на шедшего параллельным курсом Лингарда, который первым касанием принял мяч, а вторым поразил ближний угол ворот — 0:2.



"Арсенал" правильно отреагировал на этот двойной залп соперника, заметно активизировавшись и принявшись атаковать. И незадолго до перерыва "канонирам" удалось отыграть один гол. Это Пьер-Эмерик Обамеянг дождался мяча у дальней штанги после того, как Александр Лакасетт не смог использовать прострел Аарона Рэмси — 1:2.



В самом начале второго тайма Ромеро буквально спас "дьяволов", отразив удар головой в упор Рэмси. Рисунок игры был четким: хозяева шли вперед большими силами, гости старались контратаковать.



Несмотря на все свои старания, "Арсенал" наиграл лишь на плотный удар Лакасетта — Ромеро сыграл надежно.



Оле Гуннар Сульшер не испугался, в концовке выпустив свежих нападающих Маркуса Рэшфорда и Антони Мартиаля. Как раз последний и прикончил интригу, на 82-й минуте добив мяч в ворота после дальнего удара Погба и сейва Чеха — 1:3. "Канониры" оказались надломлены.



"Юнайтед" одержал восьмую победу подряд, показав очень достойную игру в обороне для выездного матча и такого соперника. "Арсеналу" не позавидуешь — еще одно поражение, вылет из турнира и травмы Сократиса с Косьелни.



"Арсенал" — "Манчестер Юнайтед" — 1:3 (1:2)



Голы: Обамеянг 43 — Санчес 31, Лингард 33, Мартиаль 82.



"Арсенал": Чех, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос (Мустафи 21), Косьелни (Гендузи 64), Торрейра, Джака, Ивоби (Озил 64), Рэмси, Рэмси, Обамеянг, Лакасетт.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Линделеф, Байи, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Лингард (Джонс 88), Лукаку (Рэшфорд 72), Санчес (Мартиаль 72).



Предупреждения: Косьелни, Колашинац, Гендузи — Янг, Лингард, Рэшфорд.



"Бристоль Сити" — "Болтон" — 2:1 (2:1)



Голы: О'Дауда 8, Элиассон 30 — Биверс 6.