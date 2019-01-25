"Фиорентина" отклонила предложение "Юнайтед" по Миленковичу

Спортивный директор "Фиорентины" Панталео Корвино объявил, что его клуб отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке защитника Николы Миленковича.

Согласно слухам, за интересом "красных дьяволов" к Миленковичу стоял Жозе Моуриньо. После увольнения португальского тренера слухи о намерении "Юнайтед" приобрести Николу заметно поугасли.



Однако сегодня внезапно выяснилось, что "Юнайтед" уже сделал свое предложение по 21-летнему сербу и получил отказ.



"Мы отклонили большие предложения от "Лиона" по Жордану Верету, от "Марселя" по Джованни Симеоне и от "Манчестер Юнайтед" по Николе Миленковичу. Это правильный способ, чтобы "Фиорентина" росла", — сообщил Корвино.



Как добавляет Daily Mirror, предложение "Юнайтед" составило 45 млн. фунтов. По всей видимости, теперь "дьяволы" отложат покупку центрального защитника уже на лето, а их целью номер один по-прежнему считается Калиду Кулибали из "Наполи".