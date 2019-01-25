Арнаутович объявил, что останется в "Вест Хэме"

Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович объявил, что не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее днем пресса сообщила, что "молотобойцы" установили цену в 45 миллионов фунтов, по которой готовы отпустить Арнаутовича в Китай. Также утверждалось, что "Вест Хэм" уже присмотрел Макси Гомеса из "Сельты" на замену Марко.



Однако сейчас свое веское слово сказал сам Арнаутович. Еще недавно 29-летний австриец через своего агента и брата Даниэля требовал отпустить его в Китай, но теперь Марко передумал.



"Дорогие болельщики "Вест Хэма", я полагаю для вас не секрет, что насчет меня поступило предложение, и это предложение показалось очень заманчивым для меня и моей семьи".



"Я продолжал выкладываться на 100 процентов ради своего клуба, но также мне требовалось некоторое время, чтобы поговорить со своим клубом, своей женой и своей остальной семьей".



"Теперь я решил прекратить все эти истории и спекуляции. Я профессиональный футболист, и играть в футбол — это единственное, что я умею в своей жизни. Я чувствую себя дома в Лондоне и "Вест Хэме", и я надеюсь, болельщики "Вест Хэма" всегда это видели".



"Клуб направил мою карьеру в правильном направлении с момента моего перехода сюда, и по этой причине я бы хотел отложить в сторону все эти предложения и помочь клубу подняться как можно выше в таблице и постараться выиграть Кубок Англии".



"Давайте все вместе сосредоточимся на этом сезоне, и пускай мыльные пузыри летят", — написал Арнаутович в инстаграме.