Арнаутович объявил, что останется в "Вест Хэме"

Марко Арнаутович Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович объявил, что не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее днем пресса сообщила, что "молотобойцы" установили цену в 45 миллионов фунтов, по которой готовы отпустить Арнаутовича в Китай. Также утверждалось, что "Вест Хэм" уже присмотрел Макси Гомеса из "Сельты" на замену Марко.

Однако сейчас свое веское слово сказал сам Арнаутович. Еще недавно 29-летний австриец через своего агента и брата Даниэля требовал отпустить его в Китай, но теперь Марко передумал.

"Дорогие болельщики "Вест Хэма", я полагаю для вас не секрет, что насчет меня поступило предложение, и это предложение показалось очень заманчивым для меня и моей семьи".

"Я продолжал выкладываться на 100 процентов ради своего клуба, но также мне требовалось некоторое время, чтобы поговорить со своим клубом, своей женой и своей остальной семьей".

"Теперь я решил прекратить все эти истории и спекуляции. Я профессиональный футболист, и играть в футбол — это единственное, что я умею в своей жизни. Я чувствую себя дома в Лондоне и "Вест Хэме", и я надеюсь, болельщики "Вест Хэма" всегда это видели".

"Клуб направил мою карьеру в правильном направлении с момента моего перехода сюда, и по этой причине я бы хотел отложить в сторону все эти предложения и помочь клубу подняться как можно выше в таблице и постараться выиграть Кубок Англии".

"Давайте все вместе сосредоточимся на этом сезоне, и пускай мыльные пузыри летят", — написал Арнаутович в инстаграме.


Метки Арнаутович, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2019 22:05

Количество просмотров Просмотров: 331

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Последние комментарии:




  1. sausage 25.01.2019 22:48 # sausage
    С гнильцой персонаж. Впрочем, это не новость. Думаю, и клуб, и Пеллегрини в частности сделали свои выводы из этой истории.

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  2. lahmatyj 25.01.2019 22:11 # lahmatyj
    поумнел штоле?
    ну, тогда будем посмотреть.

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  3. chebrec 25.01.2019 22:10 # chebrec
    Легенда!

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