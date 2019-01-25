Гвардиола назвал "фантазией" разговоры о покере "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "фантазией" разговоры о возможном покере в этом сезоне.

После поражения "Тоттенхэма" от "Челси" накануне вечером, "горожане" остались единственно командой, продолжающей борьбу в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов, Кубке Англии и Кубке Лиги.



Однако в преддверии матча 4-го раунда Кубка Англии против "Бернли" в субботу Гвардиола выразил уверенность, что преуспеть на всех четырех фронтах его команде точно не удастся.



"Мы постараемся выиграть завтра. Это единственное, что я могу пообещать вам, остальное — фантазия. Я всегда стараюсь выставлять сильный состав, и против "Бернли", который выступает в Премьер-Лиге, нам потребуется лучшее сочетание игроков, чтобы добиться победы", — цитирует Гвардиолу The Guardian.