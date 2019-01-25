Гвардиола назвал "фантазией" разговоры о покере "Сити"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "фантазией" разговоры о возможном покере в этом сезоне.

После поражения "Тоттенхэма" от "Челси" накануне вечером, "горожане" остались единственно командой, продолжающей борьбу в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов, Кубке Англии и Кубке Лиги.

Однако в преддверии матча 4-го раунда Кубка Англии против "Бернли" в субботу Гвардиола выразил уверенность, что преуспеть на всех четырех фронтах его команде точно не удастся.

"Мы постараемся выиграть завтра. Это единственное, что я могу пообещать вам, остальное — фантазия. Я всегда стараюсь выставлять сильный состав, и против "Бернли", который выступает в Премьер-Лиге, нам потребуется лучшее сочетание игроков, чтобы добиться победы", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. tra-hall 25.01.2019 21:19 # tra-hall
    Где вью к матчу Микайло? Целый день одна петушня сине-голубая помойная обоссанная.

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  2. suddenly 25.01.2019 21:01 # suddenly
    Покер может себе позволить только Арсенал.

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