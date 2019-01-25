Восстановление Джо Гомеса затягивается

Восстановление защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса после перелома ноги затягивается — отделаться двумя месяцами отсутствия игроку точно не удастся.

Напомним, надежде "Ливерпуля" и сборной Англии крепко досталось в победном для команды Юргена Клоппа матче Премьер-Лиги против "Бернли" 5 ноября (3:1).



Изначально возвращение Гомеса, пропустившего 10 последних матчей "красных", ожидалось в начале февраля, однако теперь сроки придется сдвинуть на пару недель.



"Три недели назад мы думали, что он гораздо ближе к возвращению в строй, чем оказалось на самом деле, когда мы сделали дополнительную диагностику. Мы увидели, что не все складывается так, как мы хотели, он до сих пор не приступил к тренировкам или пробежкам вне зала".



"Нам придется подождать. Ему очень не повезло в этой ситуации. Это не та травма, когда никаких осложнений не предвидится. Чем дальше, тем больше мы понимали, что его повреждение все серьезнее".



"Нам придется запастись терпением еще минимум на пару недель. Время покажет, потому что в данный момент сложно делать прогнозы", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.