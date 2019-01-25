Восстановление Джо Гомеса затягивается

Джо Гомес Восстановление защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса после перелома ноги затягивается — отделаться двумя месяцами отсутствия игроку точно не удастся.

Напомним, надежде "Ливерпуля" и сборной Англии крепко досталось в победном для команды Юргена Клоппа матче Премьер-Лиги против "Бернли" 5 ноября (3:1).

Изначально возвращение Гомеса, пропустившего 10 последних матчей "красных", ожидалось в начале февраля, однако теперь сроки придется сдвинуть на пару недель.

"Три недели назад мы думали, что он гораздо ближе к возвращению в строй, чем оказалось на самом деле, когда мы сделали дополнительную диагностику. Мы увидели, что не все складывается так, как мы хотели, он до сих пор не приступил к тренировкам или пробежкам вне зала".

"Нам придется подождать. Ему очень не повезло в этой ситуации. Это не та травма, когда никаких осложнений не предвидится. Чем дальше, тем больше мы понимали, что его повреждение все серьезнее".

"Нам придется запастись терпением еще минимум на пару недель. Время покажет, потому что в данный момент сложно делать прогнозы", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Гомес, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 755

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  1. bezviz 25.01.2019 21:01 # bezviz
    Зае6ись, ой как зае6ись)))

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  2. girasimus 25.01.2019 20:46 # girasimus
    К Баварке восстановится.

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  3. statekentuki 25.01.2019 20:36 # statekentuki
    Да тут весь колбасный цех тусует

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  4. firmino9 25.01.2019 20:25 # firmino9
    Благо выздоровели Фабиньо, Трент, Джини и Ловрен (геррард08 привет)
    Кстати Ловрен после косяков выдает пару топ матчей.

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  5. liverfun 25.01.2019 20:09 # liverfun
    здоровья топарику, с такими вещами лучше не спешить

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  6. red-scauser 25.01.2019 20:06 # red-scauser
    придется надеяться на Ловерна(

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