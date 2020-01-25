"Вест Хэм" готов продать Арнаутовича за 45 миллионов фунтов

"Вест Хэм" готов продать Марко Арнаутовича за 45 миллионов фунтов и уже приметил замену австрийскому нападающему.

Ранее в январе "молотобойцы" отклонили предложение "Шанхай СИПГ" в 35 млн. фунтов о покупке Арнаутовича, однако Марко настолько сильно загорелся идеей о Китае, что лондонский клуб был вынужден задуматься о расставании с потерявшим мотивацию игроком.



Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини уже подтвердил, что его клуб смягчил позицию и готов отпустить 29-летнего Арнаутовича по правильной цене. По информации The Guardian, речь идет о сумме в 45 млн. фунтов.



Поскольку трансферное окно в Китае открыто до конца февраля, "молотобойцы" имеют все шансы дождаться улучшенного предложения по Марко, однако на поиски другого нападающего у них остается время только до 31 января.



The Telegraph сообщает, что целью номер один лондонцев на замену экс-игроку "Стоука" является 22-летний Макси Гомес, чей контракт с "Сельтой" подразумевает отступные в 43.3 млн. фунтов.



Наличие пункта об отступных сильно упрощает задачу "Вест Хэма", однако приобретение Гомеса, забившего девять голов в этом сезоне, стало бы рекордным для "молотобойцев".



Добавим, сегодня же стало известно, что Арнаутович не попал в заявку "Вест Хэма" на матч Кубка Англии против "Уимблдона" в ближайший уикенд. Против "Борнмута" неделю назад Марко тож не играл.