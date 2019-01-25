Сон досрочно возвращается в "Тоттенхэм" с Кубка Азии
Нападающий Сон Хен Мин досрочно возвращается в "Тоттенхэм" после вылета сборной Южной Кореи со стадии 1/4 финала Кубка Азии.
Напомним, Сон, набравший устрашающую форму в предыдущие недели, покинул расположение "шпор" после поражения 0:1 от "Манчестер Юнайтед" 13 января.
Однако сегодня южнокорейская сборная, капитаном которой Сон является, завершила выступление на Кубке Азии, минимально проиграв Катару.
Таким образом, Кубок Азии продолжится без участия южнокорейцев — присутствие Сона в Абу-Даби на полуфиналах 29 января и финале 1 февраля более не требуется.
Досрочное возвращение 26-летнего Сона, забившего 11 голов и отдавшего шесть результативных передач в этом сезоне за "Тоттенхэм", станет отличной новостью для Маурисио Почеттино, чья команда до марта не сможет рассчитывать на травмированного Харри Кейна.
25.01.2019 19:00
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не забить Катарам и Кыргызтанам чтобы вернуться и хоть что-то выиграть с курятником.
честь и слава!
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совпадение?не думаю
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