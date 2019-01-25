Сон досрочно возвращается в "Тоттенхэм" с Кубка Азии

Нападающий Сон Хен Мин досрочно возвращается в "Тоттенхэм" после вылета сборной Южной Кореи со стадии 1/4 финала Кубка Азии.

Напомним, Сон, набравший устрашающую форму в предыдущие недели, покинул расположение "шпор" после поражения 0:1 от "Манчестер Юнайтед" 13 января.



Однако сегодня южнокорейская сборная, капитаном которой Сон является, завершила выступление на Кубке Азии, минимально проиграв Катару.



Таким образом, Кубок Азии продолжится без участия южнокорейцев — присутствие Сона в Абу-Даби на полуфиналах 29 января и финале 1 февраля более не требуется.



Досрочное возвращение 26-летнего Сона, забившего 11 голов и отдавшего шесть результативных передач в этом сезоне за "Тоттенхэм", станет отличной новостью для Маурисио Почеттино, чья команда до марта не сможет рассчитывать на травмированного Харри Кейна.