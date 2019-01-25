Сон досрочно возвращается в "Тоттенхэм" с Кубка Азии

Сон Хен Мин Нападающий Сон Хен Мин досрочно возвращается в "Тоттенхэм" после вылета сборной Южной Кореи со стадии 1/4 финала Кубка Азии.

Напомним, Сон, набравший устрашающую форму в предыдущие недели, покинул расположение "шпор" после поражения 0:1 от "Манчестер Юнайтед" 13 января.

Однако сегодня южнокорейская сборная, капитаном которой Сон является, завершила выступление на Кубке Азии, минимально проиграв Катару.

Таким образом, Кубок Азии продолжится без участия южнокорейцев — присутствие Сона в Абу-Даби на полуфиналах 29 января и финале 1 февраля более не требуется.

Досрочное возвращение 26-летнего Сона, забившего 11 голов и отдавшего шесть результативных передач в этом сезоне за "Тоттенхэм", станет отличной новостью для Маурисио Почеттино, чья команда до марта не сможет рассчитывать на травмированного Харри Кейна.


Метки Кубок Азии, сборная Южной Кореи, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2019 19:00

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  1. gidro-met 25.01.2019 19:26 # gidro-met
    не забить Катарам и Кыргызтанам чтобы вернуться и хоть что-то выиграть с курятником.

    честь и слава!

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  2. proofmandj 25.01.2019 19:01 # proofmandj
    совпадение?не думаю

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