Виктор Мосес арендован "Фенербахче"

Виктор Мосес Вингер "Челси" Виктор Мосес присоединился к "Фенербахче" на правах аренды, рассчитанной на 18 месяцев.

При Антонио Конте, предшественнике Маурицио Сарри на тренерском мостике "синих", Мосес превратился в вингбека и сыграл важную роль в завоевании лондонцами чемпионского титула Премьер-Лиги в сезоне 2016/17.

Однако в этом сезоне 28-летний нигериец принял участие в шести матчах, проведя на поле только 26 минут в Премьер-Лиге. Желание снова играть регулярно подтолкнуло Виктора к отъезду в Турцию.

Сегодня экс-игрок "Уигана", "Стоука", "Вест Хэма" и "Ливерпуля" завершил свой переход в "Фенербахче", где проведет вторую половину этого сезона и весь следующий.

Как добавляет Daily Mail, в процессе переговоров по Мосесу "Фенербахче" также сделал запрос насчет полузащитника "Челси" Данни Дринкуотера.


Метки аренда, Мосес, трансферы, Фенербахче, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2019 18:10

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  1. gjchancel 25.01.2019 18:15 # gjchancel
    рад за тебя брать Мозес!!! Жаль, что тебе не нашлось место в команде. Мы будем тебя поддерживать !

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  2. spaceghostpurrp 25.01.2019 18:14 # spaceghostpurrp
    Неужели я дожил до этого

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  3. chebrec 25.01.2019 18:13 # chebrec
    Нормально

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