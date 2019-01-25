Виктор Мосес арендован "Фенербахче"

Вингер "Челси" Виктор Мосес присоединился к "Фенербахче" на правах аренды, рассчитанной на 18 месяцев.

При Антонио Конте, предшественнике Маурицио Сарри на тренерском мостике "синих", Мосес превратился в вингбека и сыграл важную роль в завоевании лондонцами чемпионского титула Премьер-Лиги в сезоне 2016/17.



Однако в этом сезоне 28-летний нигериец принял участие в шести матчах, проведя на поле только 26 минут в Премьер-Лиге. Желание снова играть регулярно подтолкнуло Виктора к отъезду в Турцию.



Сегодня экс-игрок "Уигана", "Стоука", "Вест Хэма" и "Ливерпуля" завершил свой переход в "Фенербахче", где проведет вторую половину этого сезона и весь следующий.



Как добавляет Daily Mail, в процессе переговоров по Мосесу "Фенербахче" также сделал запрос насчет полузащитника "Челси" Данни Дринкуотера.