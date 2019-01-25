Дзола: "Игуаин сможет заиграть в "Челси", как заиграл я"
Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола уверен, что нападающий Гонсало Игуаин сможет адаптироваться к Премьер-Лиге после Серии А, как когда-то адаптировался сам Джанфранко.
Присоединившись к "синим" на правах аренды из "Ювентуса" в минувшую среду, уже в воскресенье Игуаин сможет дебютировать за свой новый клуб — против "Шеффилд Уэнсдей" в Кубке Англии.
Приглашение такого, уже далеко не молодого, игрока, который вдобавок не имеет опыта выступлений в Англии, многим кажется сомнительным, однако Дзола спешит привести в пример себя — Джанфранко перебрался в "Челси" из "Пармы" в 1996 году, когда ему было 30 лет.
"Тот же самый вопрос возникал у людей, и когда сюда переходил я. Тот же самый вопрос они задают насчет всех иностранных игроков, которые приезжают сюда".
"Мы знаем, что он приходит из другой лиги — лиге, где, возможно, играют не в таком высоком ритме, как в Премьер-Лиге. Но мы говорим об игроке, который забивал не только в Италии, а везде. Он забивал в Лиге Чемпионов и является игроком топ-уровня".
"Каждый знает, что его главное качество — это результативность. Он тот игрок, который способен забивать многими способами, и мы надеемся использовать это качество, потому что в данный момент оно нам очень нужно", — цитирует Дзолу Sky Sports.
25.01.2019 18:00
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Слишком много Челси сегодня что то)
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много ждут от этого кабанчика.
это англия детка. тут затопчут.
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