Эмерсон Палмери не покинет "Челси" в январе

Наставник "Челси" Маурицио Сарри объявил, что левый защитник Эмерсон Палмери не покинет "Стэмфорд Бридж" в январе.

Ранее в этом месяце издание Goal сообщило, что "Ювентус" уже установил контракт с "синими" насчет 24-летнего итальянца, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился лишь двумя появлениями на замену, суммарно сыграв 13 минут.



Однако накануне вечером Эмерсон доказал, что может быть полезным для "Челси". Палмери заменил растерявшего форму Маркоса Алонсо на левом фланге обороны и произвел отличное впечатление своей игрой против "Тоттенхэма".



В самой концовке матча Эмерсон сделал отличную передачу на Оливье Жиру, который упустил возможность избавить матч, все равно выигранный "синими", от серии пенальти. Отпускать такого игрока посреди сезона Сарри не собирается.



"Нет, Эмерсон совершенно точно останется с нами. Эмерсон очень важен для нас, и он прибавляет. Иногда мне немного сложно ставить его в стартовый состав, потому что мы и так не отличаемся выдающимися физическими данными".



"Когда мы используем трех низкорослых игроков в одном матче, стандартные положения могут стать очень большой проблемой для нас. Но я очень им доволен. Он прибавляет, и он очень хороший игрок", — цитирует Сарри Daily Express.