Азар надеется, что Игуаин будет забивать, как Диего Коста

Плеймейкер "Челси" Эден Азар надеется, что Гонсало Игуаин сможет стать тем забивным нападающим, которого "синим" не хватает с момента ухода Диего Косты.

Разочаровавшись в бомбардирских способностях Альваро Мораты и Оливье Жиру, на текущей неделе главный тренер "синих" Маурицио Сарри воссоединился со своим бывшим подопечным по "Наполи" Гонсало Игуаином.



Выступая в Неаполе, Игуаин забил рекордные 36 голов за сезон Серии А, и Азар надеется, что 31-летний аргентинец будет столь же результативен и в Премьер-Лиге.



"Мне нравится играть вместе с игроками самого, самого высокого уровня. Одним из таких был Коста, вместе с которым я играл на протяжении трех лет. К ним относится и Игуаин".



"Он забил кучу голов. Глядя на его карьеру, видишь, что он забивал везде — в "Реале", "Наполи" и "Ювентусе". Думаю, он сможет делать то же самое и здесь".



"В этом сезоне мы играем хорошо, но нам просто не хватает парня, способного забить этот единственный гол. У нас было несколько матчей, в которых мы показывали хорошую игру и создавали моменты, но не забивали".



"Так было и против "Тоттенхэма". Будь у нас нападающий, который смог бы забить три гола, матч закончился бы со счетом 5:1. Но этого не случилось. Игуаин может быть таким игроком. Он нападающий топ-уровня, он способен забивать откуда угодно".



"Согласен ли я, что нам не хватало нападающего вроде Косты? Да, конечно. Мне нравится играть с Жиру и Моратой, и когда играет Оливье, он старается изо всех сил ради партнеров, но он больше командный игрок, чем нападающий, который забивает голы".



"Диего не был тем, с кем ты можешь сыграть в стенку, но в штрафной он был удивителен. Он просто забивает этот единственный гол и приносит тебе три очка. В этом мы и нуждаемся".



"Думаю, Игуаин — это игрок, который может взаимодействовать с вингерами и полузащитниками, но и быть настоящим бомбардиром. Надеюсь, он очень нам поможет в остатке сезона", — сообщил Азар Evening Standard.