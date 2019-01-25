"Арсенал" ищет альтернативы Денису Суаресу

Переговоры "Арсенала" насчет полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса зашли в тупик, и это заставило "канониров" обратить внимание на альтернативные цели.

По информации Evening Standard, "Арсенал" не прекращает диалог с "Барселоной", однако у двух клубов остаются существенные разногласия.



"Канониры" предпочли бы просто арендовать Суареса с опцией по выкупу, тогда как чемпионы Ла Лиги готовы либо сразу продать Дениса за 20 миллионов фунтов, либо отпустить его в аренду с обязательством, но не опцией по выкупу.



Согласившись на условия каталонцев, "Арсенал" лишил бы себя значительной части трансферного бюджета на грядущее лето, поэтому на "Эмирейтс" было принято решение обратить свой взор на альтернативные цели.



Одной из таких целей является 21-летний полузащитник ПСЖ Кристофер Нкунку, с которым главному тренеру "канониров" Унаи Эмери довелось поработать в прошлом сезоне в Париже.



Как и Суарес в "Барселоне", Нкунку в ПСЖ сильно ограничен в игровой практике в этом сезоне, а потому должен быть заинтересован в смене клуба, однако одного лишь желания может мало.