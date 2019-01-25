Эден Азар считает себя лидером
Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что считает себя лидером, несмотря на заявление своего главного тренера Маурицио Сарри об обратном.
Перед ответным полуфинальным матчем Кубка Лиги против "Тоттенхэма" Сарри заявил, что воспринимает Азара "индивидуальным игроком, а не лидером".
На эти слова Эден отреагировал блестящей игрой и забитым голом, что помогло "синим" одержать победу в отдельно взятом матче и затем оформить путевку в финал в серии пенальти. По мнению бельгийца, он показал, что может вести партнеров за собой.
"На собрании перед матчем мы разговаривали о том, что должны пройти "Тоттенхэм" и сыграть в финале. Теперь мы в финале, поэтому мы просто счастливы".
"Мой задача — делать на поле то, что я умею делать. Поэтому сегодня я просто счастлив. Я всегда говорил, что на поле я лидер. Думаю, я лидер", — цитирует Азара Sky Sports.
25.01.2019 14:00
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Последние комментарии:
Вы видели, как он это сказал на послематчевом вью?) Да он сам с себя поржал, лидер блин. После слов, была такая ухмылка, типа Гыыы xD
А так Азар очень приятный чувак, с самоиронией
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лидер, который собрался в Реал
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что-то у них в команде не всё складно
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Слишком много этого петуха в последнее время, толковый нап?
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от тебя требуется лишь быть в хорошей форме и играть в своё удовольствие. остальное дело тренеров
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Типичный тухлый пенс-челсидорец! Может быть, я думаю, наверное.
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"думаю, я лидер", "мой задача"... ему точно 28?
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То он не так давно заявлял, что не достоин Кап. повязки и он не лидер команды, теперь другое говорит.
Путается в показаниях
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