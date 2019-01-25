Эден Азар считает себя лидером

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что считает себя лидером, несмотря на заявление своего главного тренера Маурицио Сарри об обратном.

Перед ответным полуфинальным матчем Кубка Лиги против "Тоттенхэма" Сарри заявил, что воспринимает Азара "индивидуальным игроком, а не лидером".



На эти слова Эден отреагировал блестящей игрой и забитым голом, что помогло "синим" одержать победу в отдельно взятом матче и затем оформить путевку в финал в серии пенальти. По мнению бельгийца, он показал, что может вести партнеров за собой.



"На собрании перед матчем мы разговаривали о том, что должны пройти "Тоттенхэм" и сыграть в финале. Теперь мы в финале, поэтому мы просто счастливы".



"Мой задача — делать на поле то, что я умею делать. Поэтому сегодня я просто счастлив. Я всегда говорил, что на поле я лидер. Думаю, я лидер", — цитирует Азара Sky Sports.