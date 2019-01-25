Мойес: "Арнаутович легко мог бы играть за "Челси"
Бывший наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес считает, что нападающий "молотобойцев" Марко Арнаутович достаточно хорош, чтобы выступать за "Челси".
На текущей неделе "синие" укрепили свою линию нападения, арендовав у "Ювентуса" Гонсало Игуаина, которому уже 31 год и который не имеет опыта выступлений в английском футболе.
Мойес удивлен, что "Челси" обошел стороной Арнаутовича, который на два года моложе Игуаина и уже шестой сезон подряд выступает в Премьер-Лиге.
"Марко Арнаутович всегда был хорошим игроком. Когда он стал центральным нападающим, он расцвел в этой роли. Он обладает реальной мощью, скоростью, умеет принимать мяч и обыгрывать соперников".
"Он бы легко мог играть за "Челси", учитывая свое умение принимать мяч и связывать игру. Если вы посмотрите на его карьеру, то там уже были большие клубы, и сейчас он в том возрасте, когда стал гораздо более зрелым игроком относительно его юных лет".
"Его уход стал бы громадной потерей для "Вест Хэма". Прибыль с продажи Марко не перекроет ущерб, который нанесет расставание с ним", — сообщил Мойес BBC Radio 5 Live.
25.01.2019 13:00
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