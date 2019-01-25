Невилл: "Матч с "Арсеналом" в 1999 году — лучший, в котором я когда-либо играл"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал победу над "Арсеналом" в полуфинале Кубка Англии в 1999 году лучшим матчем, в котором он когда-либо принимал участие.

За свою насыщенную игровую карьеру Невилл выиграл восемь титулов Премьер-Лиги, три Кубка Англии, два Кубка Лиги, две Лиги Чемпионов, Межконтинентальный Кубок и клубный Чемпионат Мира, а также 85 раз надевал футболку сборной Англии, приняв участие в пяти международных турнирах.



Но особенно Невиллу запомнилась победа 2:1 над "Арсеналом", вырванная в компенсированное время благодаря роскошному голу Райана Гиггза. Об этом Гари вспомнил в преддверии кубкового выезда "красных дьяволов" к "канонирам".



"То был лучший футбольный матч, в котором я когда-либо играл, и думаю, каждый из нас скажет то же самое. Тот сейв Петера Шмейхеля после пенальти, удаление Роя Кина, игра вдесятером, вторжение болельщиков на поле, гол Райана Гиггза".



"То была волшебная неделя, потому что спустя несколько дней мы обыграли "Ювентус" в полуфинале Лиги Чемпионов".



"Матч с "Арсеналом" был единственным, когда я когда-либо улыбался за свою игровую карьеру. Это был единственный раз, когда я улыбался, находясь под давлением, потому что это было приятно и волнующе", — цитирует Невилла The Guardian.



