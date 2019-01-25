Невилл: "Матч с "Арсеналом" в 1999 году — лучший, в котором я когда-либо играл"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал победу над "Арсеналом" в полуфинале Кубка Англии в 1999 году лучшим матчем, в котором он когда-либо принимал участие.
За свою насыщенную игровую карьеру Невилл выиграл восемь титулов Премьер-Лиги, три Кубка Англии, два Кубка Лиги, две Лиги Чемпионов, Межконтинентальный Кубок и клубный Чемпионат Мира, а также 85 раз надевал футболку сборной Англии, приняв участие в пяти международных турнирах.
Но особенно Невиллу запомнилась победа 2:1 над "Арсеналом", вырванная в компенсированное время благодаря роскошному голу Райана Гиггза. Об этом Гари вспомнил в преддверии кубкового выезда "красных дьяволов" к "канонирам".
"То был лучший футбольный матч, в котором я когда-либо играл, и думаю, каждый из нас скажет то же самое. Тот сейв Петера Шмейхеля после пенальти, удаление Роя Кина, игра вдесятером, вторжение болельщиков на поле, гол Райана Гиггза".
"То была волшебная неделя, потому что спустя несколько дней мы обыграли "Ювентус" в полуфинале Лиги Чемпионов".
"Матч с "Арсеналом" был единственным, когда я когда-либо улыбался за свою игровую карьеру. Это был единственный раз, когда я улыбался, находясь под давлением, потому что это было приятно и волнующе", — цитирует Невилла The Guardian.
25.01.2019 12:00
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Последние комментарии:
Вот из за таких матчи Юнайтед считается величайшим клубом на равне с Ливерпулом...Вот поэтому сколько арабские шейхи не потратили на Мс деньги всё равно у мс не будет слава такой как у МЮ и Ливера..Деньгами можно купить всё но не история
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Как же жестко окропили арсенал
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Улыбнуло
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Крутое время, настоящая Англия. Время сказки, молодой САФ, зрелый класс 92, соперничество с настоящим Арсеналом. В те времена Гигзи еще не ебал чужих жен, мир не знал ратирование Клапа... Эх то что было то прошло.
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как обычно у аснала отменили чистый гол, ротирование САФ"а ток начиналось
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