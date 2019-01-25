Эмери не был удивлен увольнением Моуриньо
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что не был удивлен увольнением своего коллеги Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед".
Стоило "красным дьяволам" уволить Моуриньо, как они заиграли в отличный футбол и одержали семь побед подряд. Однако Эмери, чьи подопечные сразятся с "Юнайтед" в пятницу вечером в рамках Кубка Англии, считает, что клуб с "Олд Траффорд" просто вернулся в норму.
"Это норма для них. Я не был удивлен, потому что эта команда состоит из больших игроков и может помышлять о победе в Премьер-Лиге. Они теряли много очков".
"Они очень опасны и находятся в хорошей форме. Я собираюсь выставить против них сильнейший состав, потому что, играя против "Манчестер Юнайтед", ты должен показать свою лучшую игру и задействовать все свое мастерство", — цитирует Эмери The Guardian.
25.01.2019 10:00
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Сильнейший состав). Озил небось
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вулвич сучки скама. легкая победа
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Ну тут немножко другой футбол будет, не то что с пенсопомойкой.
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