Эмери не был удивлен увольнением Моуриньо

Жозе Моуриньо и Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что не был удивлен увольнением своего коллеги Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед".

Стоило "красным дьяволам" уволить Моуриньо, как они заиграли в отличный футбол и одержали семь побед подряд. Однако Эмери, чьи подопечные сразятся с "Юнайтед" в пятницу вечером в рамках Кубка Англии, считает, что клуб с "Олд Траффорд" просто вернулся в норму.

"Это норма для них. Я не был удивлен, потому что эта команда состоит из больших игроков и может помышлять о победе в Премьер-Лиге. Они теряли много очков".

"Они очень опасны и находятся в хорошей форме. Я собираюсь выставить против них сильнейший состав, потому что, играя против "Манчестер Юнайтед", ты должен показать свою лучшую игру и задействовать все свое мастерство", — цитирует Эмери The Guardian.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, тренеры, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1214

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tot35 25.01.2019 10:50 # tot35
    Сильнейший состав). Озил небось

    (ответить)

  2. j-silver 25.01.2019 10:27 # j-silver
    вулвич сучки скама. легкая победа

    (ответить)

  3. tra-hall 25.01.2019 10:11 # tra-hall
    Ну тут немножко другой футбол будет, не то что с пенсопомойкой.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: