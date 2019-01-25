Игуаин и Сарри. Возвращение блудного сына

Гонсало Игуаин мог оказаться в английской Премьер-Лиге и, в частности, в "Челси" гораздо раньше, но будет открывать для себя английский футбол в возрасте 31 года, в не самый лучший момент собственной карьеры, нуждающейся в перезагрузке. Полгода в "Милане" оказались неудачными для аргентинца, но в "Челси" он воссоединится с Маурицио Сарри, который все еще считает Гонсало лучшим форвардом мира.

"Он даже не позвонил", — Маурицио Сарри не мог скрыть своего разочарования. Гонсало Игуаин только что перешел из "Наполи" в "Ювентус" за 75 миллионов фунтов, но даже не связался с тренером, чтобы попрощаться или объяснить причины ухода. Для Сарри это было непростительно.



"Мне сейчас очень сложно сосредоточиться, потому что я только что увидел Гонсало в футболке "Ювентуса", — сказал Сарри в интервью Corriere dello Sport в июле 2016 года. "Это его выбор, так как предложение, которое мы сделали ему, было не хуже тех, что имелись у него на руках. С личной точки зрения, есть горечь, потому что я рассчитывал, что он хотя бы сделает короткий звонок перед медосмотром в "Ювентусе".



Сожаление и обида были заметны всем, но в том же интервью Сарри назвал Игуаина лучшим форвардом мира, а через два года без сомнений воссоединился с ним в "Челси", когда нападающий и тренер снова понадобились друг другу. Игуаину нужна перезагрузка карьеры после неудачной аренды в "Милане", а Сарри просто необходим форвард, умеющий превращать голевые моменты в голы на регулярной основе.



Этот союз не выглядит сейчас идеальным. Игуаин в настоящий момент времени — не тот игрок, которым он был в сезоне 2015/16, когда забил 36 голов в 35 матчах Серии А, повторив державшийся с 1928 года рекорд Джино Россетти из "Торино" по количеству забитых мячей в одном чемпионате. А кроме того, Премьер-Лига станет новым опытом для игрока, который провел пять с половиной лет в Италии после шести в Испании и никогда не играл в Англии. Также не очень хорош сейчас и "Челси" — после удачного старта под руководством Сарри, команда со "Стэмфорд Бридж" испытывает большие проблемы игрового плана.



Несмотря на все это, Сарри выбрал Игуаина своей главной целью на зимнем трансферном рынке и не сомневается в том, что получает форварда, который способен решить проблемы "Челси" с результативностью. Еще в октябре, проработав всего несколько месяцев в "Челси", Сарри признался, что ему очень не хватает здесь Игуаина. Очевидно, несмотря на то, что Гонсало вел себя недостойно по отношению к тренеру после ухода из "Наполи", Сарри простил его и видит оптимальным решением проблем "Челси" в атаке.



У Сарри и Игуаина есть приятные воспоминания о сезоне 2015/16, который был лучшим и для аргентинского форварда, и для бывшего менеджера "Наполи". Игуаин называл тогда Сарри лучшим тренером в своей карьере, рассказав о том, что Маурицио больше других помог ему найти способ "выражать себя" на футбольном поле.



Сарри, со своей стороны, с любовью отзывался о том, как Игуаин отнесся к нему в момент прихода в "Наполи" в 2015 году, когда аргентинец уже был звездой, а Маурицио — чудаковатым тренером из "Эмполи".



"Как так может быть, что фанаты "Наполи" называют его предателем, а для меня он остается будто родным сыном?" — риторически спросил себя Сарри в сентябре 2018 года. "Игуаин — чемпион, это — без вопросов. Когда я приехал из Эмполи и был как тренер никем, он всегда был открыт, и общаться с ним можно было с большой простотой".



Тот сезон в Неаполе был лучшим для Игуаина, но это не значит, что в других случаях он был не так уж хорош. За время пребывания в Италии он забивал в среднем 20 голов за сезон и являлся прирожденным бомбардиром. Его полугодичный период в "Милане", куда он попал на правах аренды из "Ювентуса" оказался большим разочарованием, и порой Игуаин выглядел непригодным, но не стоит забывать, что Гонсало — форвард зависимый, а "Милан" уже давно не демонстрирует стабильность.



Сарри знает, как оживить Игуаина — когда-то он называл его "ленивым", так как хотел, чтобы форвард играл на полную мощность, и в том сезоне, что Сарри и Игуаин провели вместе в Неаполе, он действительно играл на уровне Месси и Криштиану Роналду. Игуаин и сам прекрасно помнит о том, что в лучший свой футбол играл под руководством Сарри, потому — без колебаний согласился на воссоединение с ним. К тому же, поиграть в Премьер-Лиге он хотел давно, а "Челси" чаще всего выступал с желанием подписать его — еще до Сарри. Хотел "Челси" Игуаина и прошлым летом, но тогда Гонсало выбрал "Милан", так как, вероятно, не хотел кардинальным образом менять карьеру.



В "Милане" все начиналось для Игуаина неплохо, но когда результаты команды перестали соответствовать амбициям его форварда — аргентинец выдал рекордный для себя период без голов и перестал проявлять интерес к происходящему. Ему обещали, что главным тренером "Милана" будет Антонио Конте, но с ним договориться не удалось, а вдобавок обманули аргентинца и насчет того, что для него будут созданы идеальные условия на поле. В "Милане" традиционно для последних лет царит управленческий хаос, но Игуаин все же должен был оставаться профессионалом, чего не сделал.



Переход в "Челси" для Игуаина — большой вызов, так как он хочет доказать скептикам их неправоту. Карьера аргентинца выглядит странной, так как, несмотря на то, что забивал он практически всегда и везде, у него не так много трофеев, которыми можно похвастаться. Он был на стороне проигравших в финалах Чемпионата Мира и Лиги Чемпионов и дважды — в решающих матчах Кубка Америки. У него есть три титула в Испании и два в Италии, но он был в "Реале" в то время, когда "галактикос" не боролись за Лигу Чемпионов и не выигрывали ее на регулярной основе.



Игуаин по-прежнему сохраняет мотивацию, о чем сказал в интервью в 2017 году: "Я хочу оставить свое имя на самом высоком месте в этом виде спорта. Для этого нужно иметь смирение, чтобы продолжать расти даже после 30 лет. Джиджи Буффон всегда говорил то же самое — ему почти 40 лет, но он верит, что способен прогрессировать. Впечатлять. Я тоже чувствую, что могу. Я — молодой. Надеюсь, у меня впереди еще много лет в футболе".



Пока рано говорить о том, много ли этих лет Игуаин проведет в Западном Лондоне. Однако сейчас у него есть шанс воссоединиться с менеджером, который извлекал из него максимум пользы. Сарри верит в Игуаина, а это очень важно для 31-летнего нападающего, к которому начали относиться скептически после провала в "Милане".



Все же сомнений хватает и у тех, кто не подвергает сомнениям высокий уровень Игуаина. Ранее в подобной ситуации в Премьер-Лиге проваливались Андрей Шевченко, Эрнан Креспо и Радамель Фалькао — форварды, в чьем мастерстве также не было сомнений на момент их переезда в Англию.



Это вряд ли будет простое приключение для Игуаина, но взаимное уважение в отношениях Сарри и Гонсало снова восстановлено, а итальянский тренер как никто другой умеет справляться с ленью Игуаина и мотивировать его. Сарри однажды сказал: "С ним у меня такое ощущение, что я имею дело с ребенком, который сводит тебя с ума, но которого ты все равно любишь".



И если Сарри сможет привести Игуаина в порядок, он получит форварда мирового класса за относительно небольшие деньги. В сентябре 2018 года в интервью все той же Corriere dello Sport Сарри сказал: "Игуаин будет забивать голы до тех пор, пока жив. Он — это и есть голы. Голевое животное. Адская голевая машина".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru