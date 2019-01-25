Почеттино: "Испытываю только гордость"

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что гордость — единственное чувство, которое он испытывает после вылета своей команды из Кубка Лиги, также посетовав на отмену правила выездного гола.

Выиграв первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Челси" в домашних стенах со счетом 1:0, в ответном "шпоры" потерпели поражение 2:1 на "Стэмфорд Бридж", в результате чего команды сразу перешли к серии пенальти, а там удача улыбнулась "синим".



Это стало возможно благодаря отмене правила выездного гола в Кубке Лиги с этого сезона. В прошлой кампании, если бы счет по сумме двух матчей был 2:2, игра перетекла бы в экстра-таймы, и если бы эти дополнительные 30 минут не принесли забитых мячей, в финал отправился бы "Тоттенхэм". Маурисио лишь остается посетовать на судьбу.



"В Кубке Испании и других соревнованиях Европы, если ты забиваешь на выезде, и после 180 минут счет 2:2, думаю, забившая на выезде гол команда проходит дальше".



"Однако они изменили правила, и теперь вы вылетаем по пенальти. Я шутил насчет этого со свои помощником. Я испытываю лишь гордость. Я сказал игрокам, что горжусь ими. Это невероятные игроки и невероятная команда, и они сыграли невероятным образом. Я лишь могу поздравить их с этим", — цитирует Почеттино The Telegraph.