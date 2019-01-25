Сульшер видит в Погба будущего капитана "Юнайтед"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба достаточно хорош, чтобы стать капитаном "красных дьяволов".

Ранее в этом сезоне Жозе Моуриньо, предшественник Сульшера, разжаловал Погба из числа вице-капитанов и сообщил Полю, что тот больше никогда не получит капитанскую повязку.



Однако Оле Гуннар иначе оценивает лидерские качества 25-летнего француза и верит, что в будущем Погба сможет стать постоянным капитаном "Юнайтед".



"Определенно, он способен на это, потому что я знаю парня еще по работе в резерве, и он лидер. У него есть характер, он влияет на людей, и вы видели видео из сборной Франции — ему не все равно, и он очень хочет быть успешным".



"Он знает, что ему не добиться всего в одиночку, потому что футбол — командная игра. Когда он получает удовольствие от своей игры, в его характере обнаруживается так много хороших вещей".



"Вы и сами видите, какой личностью он является. Он обожает играть в футбол, и он вкладывает в это свою душу. Когда к этому добавляется хорошая игра, он становится хорошим лидером, и это было видно во время победы французов на Чемпионате Мира".



"Поэтому, да, он из подходящего теста, чтобы быть капитаном", — цитирует Сульшера Sky Sports.