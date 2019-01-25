Сульшер видит в Погба будущего капитана "Юнайтед"
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что полузащитник Поль Погба достаточно хорош, чтобы стать капитаном "красных дьяволов".
Ранее в этом сезоне Жозе Моуриньо, предшественник Сульшера, разжаловал Погба из числа вице-капитанов и сообщил Полю, что тот больше никогда не получит капитанскую повязку.
Однако Оле Гуннар иначе оценивает лидерские качества 25-летнего француза и верит, что в будущем Погба сможет стать постоянным капитаном "Юнайтед".
"Определенно, он способен на это, потому что я знаю парня еще по работе в резерве, и он лидер. У него есть характер, он влияет на людей, и вы видели видео из сборной Франции — ему не все равно, и он очень хочет быть успешным".
"Он знает, что ему не добиться всего в одиночку, потому что футбол — командная игра. Когда он получает удовольствие от своей игры, в его характере обнаруживается так много хороших вещей".
"Вы и сами видите, какой личностью он является. Он обожает играть в футбол, и он вкладывает в это свою душу. Когда к этому добавляется хорошая игра, он становится хорошим лидером, и это было видно во время победы французов на Чемпионате Мира".
"Поэтому, да, он из подходящего теста, чтобы быть капитаном", — цитирует Сульшера Sky Sports.
25.01.2019 08:00
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Капитан которого заслуживает скам.
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Черного властелина в КЭПы !!!
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По мне кэп должен быть ДеГея...
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Нет, только не он! Не опустимся до уровня Реала, где капитан - пятно (и очень даже грязное) на репутации сильной стороны человечества
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