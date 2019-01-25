Эмери хотел купить Санчеса в ПСЖ

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери признался, что хотел приобрести нападающего Алексиса Санчеса, когда возглавлял ПСЖ.

До перехода в "Манчестер Юнайтед" год назад Санчеса сватали в различные клубы, включая "Манчестер Сити" и как раз ПСЖ.



В пятницу вечером Алексис впервые вернется на "Эмирейтс" после своего ухода из "Арсенала", и в преддверии этого матча в рамках Кубка Англии Эмери рассказал, что чилиец представляет для него особый интерес.



"Да, я пытался его купить. Он очень хороший игрок, и когда я работал в ПСЖ, мы думали, что можем помочь ему".



"Почему переход не состоялся? Так сложились обстоятельства. Мы обсуждали многих игроков, многих важных игроков, одним из которых был Алексис. Однако оказалось невозможно заключить эту сделку", — цитирует Эмери Evening Standard.