Эмери хотел купить Санчеса в ПСЖ
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери признался, что хотел приобрести нападающего Алексиса Санчеса, когда возглавлял ПСЖ.
До перехода в "Манчестер Юнайтед" год назад Санчеса сватали в различные клубы, включая "Манчестер Сити" и как раз ПСЖ.
В пятницу вечером Алексис впервые вернется на "Эмирейтс" после своего ухода из "Арсенала", и в преддверии этого матча в рамках Кубка Англии Эмери рассказал, что чилиец представляет для него особый интерес.
"Да, я пытался его купить. Он очень хороший игрок, и когда я работал в ПСЖ, мы думали, что можем помочь ему".
"Почему переход не состоялся? Так сложились обстоятельства. Мы обсуждали многих игроков, многих важных игроков, одним из которых был Алексис. Однако оказалось невозможно заключить эту сделку", — цитирует Эмери Evening Standard.
25.01.2019 07:00
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