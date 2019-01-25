Азару безразлична критика Сарри

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что ему безразлична критика со стороны своего главного тренера Маурицио Сарри.

Напомним, Сарри жестко раскритиковал свою команду после поражения 2:0 от "Арсенала" в прошлый уикенд, а перед матчем Кубка Лиги против "Тоттенхэма" отдельно прошелся по Азару, заявив, что не видит у Эдена лидерских качеств.

Слова Сарри не помешали Азару показать отличную игру против "шпор", забить гол и помочь своей команде выйти в финал Кубка Лиги. После победы 2:1 Эден признался, что просто игнорирует замечания Маурицио.

"Если честно, мне все равно. Я просто играю в свой футбол, и мне безразлично, что сказал тренер. Я лишь сосредоточен на этой команде и всегда хочу быть как можно полезнее для этой команды. Сегодня у меня это получилось, и я просто счастлив", — сообщил Азар Sky Sports.

Что касается Сарри, то на сей раз итальянец предпочел выступить с похвалой в адрес подопечного.

"Думаю, Азар повеселился. 65 минут мне было весело наблюдать за игрой Азара. Он немного устал в заключительной стадии матча, он набегался, но он провел великолепный матч", — заявил Сарри.


Метки Азар, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2019 06:00

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  1. chebrec 25.01.2019 07:12 # chebrec
    Да тут все ясно

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  2. j-silver 25.01.2019 06:22 # j-silver
    Сливают саррибола

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  3. arhangel777 25.01.2019 06:03 # arhangel777
    А конфликт то назревает

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