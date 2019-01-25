"Челси" победил "Тоттенхэм" в серии пенальти и вышел в финал Кубка Лиги

Соперником "Манчестер Сити" по финалу Кубка Лиги стал "Челси", только в серии пенальти взявший верх над "Тоттенхэмом".

Относительно поражения 2:0 от "Арсенала" главный тренер "синих" Маурицио Сарри ввел в стартовый сосав Эмерсона Палмери, Росса Баркли и Оливье Жиру, которые заменили Маркоса Алонсо, Матео Ковачича и Виллиана.



В ворота "шпор" вернулся кубковый вратарь Пауло Гассанига. Впервые в 2019 году с первых минут вышел Эрик Дайер. Также освежили состав Серж Орье, Бен Дэвис и выздоровевший Мусса Сиссоко.



Команды очень осторожно начали матч, а первого удара в створ пришлось ждать до 27-й минуты. Зато он оказался результативным! Нголо Канте приложился по отбитому за пределы штрафной площади мячу, который после рикошета от Сиссоко скользнул между ног Гассаниге — 1:0.



Гол придал хозяевам уверенности, и на этом порыве они смогли удвоить счет. На 38-й минуте Азар разогнал атаку и сам же ее завершил, из центра штрафной замкнув прострел Сесара Аспиликуэты с правого края — 2:0.



В концовке тайма Тоби Алдервейрелд, как показалось, фолом остановил Азара в штрафной, однако рефери Мартин Аткинсон не захотел усугублять положение гостей.



В перерыве Маурисио Почеттино привел в чувство в свою команду, и та пошла вперед. Уже на 50-й минуте Данни Роуз, заменивший травмированного Дэвиса, навесил с левого фланга, а Фернандо Льоренте выиграл борьбу на линии вратарской у Давида Луиса и неотразимо пробил головой — 2:1.



Почти сразу же "Челси" ответил опаснейшим прорывом Жиру, однако Оливье слишком замешкался и пробил не лучшим образом. Игра вскрылась, у обеих команд появилось свободное пространство, но "синие", поддерживаемые своими болельщиками, смотрелись чуть более дерзко.



На последней минуте компенсированного времени Жиру имел еще один отличный шанс, но после навеса с левого фланга пробил головой мимо.



По сумме двух матчей счет оказался равным, и команды сразу перешли к серии пенальти. Здесь нервы оказались крепче у хозяев, они реализовали все свои 11-метровые, тогда как у гостей Эрик Дайер послал мяч выше, а удар Лукаса Моуры был парирован голкипером.



Таким образом, "Челси" выходит в финал Кубка Лиги, где 24 февраля сыграет против "Манчестер Сити". Это будет шанс для Маурицио Сарри завоевать первый трофей в своей тренерской карьере.



"Челси" — "Тоттенхэм" — 2:1 (2:0) по сумме двух матчей — 2:2, победа "Челси" в серии пенальти — 4:2



Голы: Канте 27, Азар 38 — Льоренте 50.



Серия пенальти: Эриксен (гол) — Виллиан (гол), Ламела (гол) — Аспиликуэта (гол), Дайер (мимо) — Жоржиньо (гол), Моура (сейв голкипера) — Луис (гол).



"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Палмери, Канте, Жоржиньо, Баркли (Ковачич 81), Педро (Виллиан 76), Азар, Жиру.



"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис (Роуз 33), Дайер, Уинкс, Сиссоко (Санчес 80), Эриксен, Ламела, Льоренте (Моура 68).



Предупреждения: Канте, Жоржиньо, Аспиликуэта — Сиссоко.