"Челси" победил "Тоттенхэм" в серии пенальти и вышел в финал Кубка Лиги
Соперником "Манчестер Сити" по финалу Кубка Лиги стал "Челси", только в серии пенальти взявший верх над "Тоттенхэмом".
Относительно поражения 2:0 от "Арсенала" главный тренер "синих" Маурицио Сарри ввел в стартовый сосав Эмерсона Палмери, Росса Баркли и Оливье Жиру, которые заменили Маркоса Алонсо, Матео Ковачича и Виллиана.
В ворота "шпор" вернулся кубковый вратарь Пауло Гассанига. Впервые в 2019 году с первых минут вышел Эрик Дайер. Также освежили состав Серж Орье, Бен Дэвис и выздоровевший Мусса Сиссоко.
Команды очень осторожно начали матч, а первого удара в створ пришлось ждать до 27-й минуты. Зато он оказался результативным! Нголо Канте приложился по отбитому за пределы штрафной площади мячу, который после рикошета от Сиссоко скользнул между ног Гассаниге — 1:0.
Гол придал хозяевам уверенности, и на этом порыве они смогли удвоить счет. На 38-й минуте Азар разогнал атаку и сам же ее завершил, из центра штрафной замкнув прострел Сесара Аспиликуэты с правого края — 2:0.
В концовке тайма Тоби Алдервейрелд, как показалось, фолом остановил Азара в штрафной, однако рефери Мартин Аткинсон не захотел усугублять положение гостей.
В перерыве Маурисио Почеттино привел в чувство в свою команду, и та пошла вперед. Уже на 50-й минуте Данни Роуз, заменивший травмированного Дэвиса, навесил с левого фланга, а Фернандо Льоренте выиграл борьбу на линии вратарской у Давида Луиса и неотразимо пробил головой — 2:1.
Почти сразу же "Челси" ответил опаснейшим прорывом Жиру, однако Оливье слишком замешкался и пробил не лучшим образом. Игра вскрылась, у обеих команд появилось свободное пространство, но "синие", поддерживаемые своими болельщиками, смотрелись чуть более дерзко.
На последней минуте компенсированного времени Жиру имел еще один отличный шанс, но после навеса с левого фланга пробил головой мимо.
По сумме двух матчей счет оказался равным, и команды сразу перешли к серии пенальти. Здесь нервы оказались крепче у хозяев, они реализовали все свои 11-метровые, тогда как у гостей Эрик Дайер послал мяч выше, а удар Лукаса Моуры был парирован голкипером.
Таким образом, "Челси" выходит в финал Кубка Лиги, где 24 февраля сыграет против "Манчестер Сити". Это будет шанс для Маурицио Сарри завоевать первый трофей в своей тренерской карьере.
"Челси" — "Тоттенхэм" — 2:1 (2:0) по сумме двух матчей — 2:2, победа "Челси" в серии пенальти — 4:2
Голы: Канте 27, Азар 38 — Льоренте 50.
Серия пенальти: Эриксен (гол) — Виллиан (гол), Ламела (гол) — Аспиликуэта (гол), Дайер (мимо) — Жоржиньо (гол), Моура (сейв голкипера) — Луис (гол).
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Палмери, Канте, Жоржиньо, Баркли (Ковачич 81), Педро (Виллиан 76), Азар, Жиру.
"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис (Роуз 33), Дайер, Уинкс, Сиссоко (Санчес 80), Эриксен, Ламела, Льоренте (Моура 68).
Предупреждения: Канте, Жоржиньо, Аспиликуэта — Сиссоко.
25.01.2019 00:50
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Последние комментарии:
ща тотэмсеки будут стелить про то, что пенсам повезло, а еще правило выездного гола. фу, бля, противно даже, ну гнилье оно и в африке гнилье. какая тима - такие и фанаты. сосите своему вертонгену и дуйеру
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Эмерсон просто глоток свежего воздуха, эта скорость, забегания, толковые и точные кроссы
надо ему физически чуть мощнее стать и тактически уже Сарри пробить его
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у реала топарь на воротах ухх
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Так держать!
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2 матча унижали и топтали шпор, что в итоге? легчайший проход превратился в мясорубку из-за судей, да да, опять...то пенку поставят в эпизоде где был оффсайд, то пенку 100% пенсам уже не поставят...тотальнейшая несправедливость преследует Челси уже 2-й сезон, или может то специально все, операция "АнтиАбрамович"?
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Сарри конечно рисковый паренб, пошёл ва-банк когда обоссал игроков и не прогадал. Но надеюсь больше такого не будет, в другой раз это может и не прокатить.
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У пенсов новый герой - Эмерсон) Походу на банке уровень топовый набрал. Ничему жизнь их не учит.
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Пенсы были в шаге от зашквара. С таким Тоттенхэмом довести до пенок заведомо выигрышный матч, это надо уметь. Вышли в финал конечно по праву, ничего не скажешь. Шпорам же будет очень сложно удержаться в 4-ке. Потом эксперты скажут, что посыпались они из-за интереса МЮ к Почеттино)
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огненный матч вышел
Эмерсон топарь
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Мда. Не хватило сил. Как бы не было обидно, но идем дальше. Еще КА есть)
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игу и эмерсона в состав и, скорее всего, всiм пизда
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Победа конечно хорошо, но если бы не травмы была бы совсем другая игра. Когда же напы будут забивать
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Абсолютно закономерный результат. Основной состав на своем поле обыграл второй состав соперника по странным правилам без выездного гола. Никакого негатива, просто факты))
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членсеа членсеа членсеа
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Жиру кстати был хорош сегодня, хоть и засрал пару моментов шикарных. А так цеплялся за мячи, бился, молодец. Надеюсь Эмерс теперь постоянно будет играть, хз как такого игрока можно мариновать на скамейке и ставить Алонсо.
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и да, первый раз за сезон я был рад тому, что вижу на поле. А я видел я игру в футбол от команды. Было желание, была скорость, была агрессия. Было все. Было все, за что я люблю эту тиму. Не знаю что им сосари там сказал после матча с арсом, но конретно по этому матчу ноль претензий к игрокам. Наконец-то я увидел мой Челси, старый добрый Челси. Глядишь у сарри как и у конте после всоса от арса пойдет ( нет).
И да, эмерсон бистяра, на фоне алонсо. Он если и защищается так же слабо, как алонсо, он в атаке в разы полезнее, просто в разы.
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куры в очередной раз показали, что они лондонский "эвертон"
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с ттх можно только кекать. и стадион построить не могут, и в финал кубка выйти не могут. лишь пиздят о том что все могут
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Почеттино снова без трофеев, кек.
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Аспи красавец - с такой яростью пенку всадил - капитан!
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