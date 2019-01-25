"Челси" победил "Тоттенхэм" в серии пенальти и вышел в финал Кубка Лиги

Челси Соперником "Манчестер Сити" по финалу Кубка Лиги стал "Челси", только в серии пенальти взявший верх над "Тоттенхэмом".

Относительно поражения 2:0 от "Арсенала" главный тренер "синих" Маурицио Сарри ввел в стартовый сосав Эмерсона Палмери, Росса Баркли и Оливье Жиру, которые заменили Маркоса Алонсо, Матео Ковачича и Виллиана.

В ворота "шпор" вернулся кубковый вратарь Пауло Гассанига. Впервые в 2019 году с первых минут вышел Эрик Дайер. Также освежили состав Серж Орье, Бен Дэвис и выздоровевший Мусса Сиссоко.

Команды очень осторожно начали матч, а первого удара в створ пришлось ждать до 27-й минуты. Зато он оказался результативным! Нголо Канте приложился по отбитому за пределы штрафной площади мячу, который после рикошета от Сиссоко скользнул между ног Гассаниге — 1:0.

Гол придал хозяевам уверенности, и на этом порыве они смогли удвоить счет. На 38-й минуте Азар разогнал атаку и сам же ее завершил, из центра штрафной замкнув прострел Сесара Аспиликуэты с правого края — 2:0.

В концовке тайма Тоби Алдервейрелд, как показалось, фолом остановил Азара в штрафной, однако рефери Мартин Аткинсон не захотел усугублять положение гостей.

В перерыве Маурисио Почеттино привел в чувство в свою команду, и та пошла вперед. Уже на 50-й минуте Данни Роуз, заменивший травмированного Дэвиса, навесил с левого фланга, а Фернандо Льоренте выиграл борьбу на линии вратарской у Давида Луиса и неотразимо пробил головой — 2:1.

Почти сразу же "Челси" ответил опаснейшим прорывом Жиру, однако Оливье слишком замешкался и пробил не лучшим образом. Игра вскрылась, у обеих команд появилось свободное пространство, но "синие", поддерживаемые своими болельщиками, смотрелись чуть более дерзко.

На последней минуте компенсированного времени Жиру имел еще один отличный шанс, но после навеса с левого фланга пробил головой мимо.

По сумме двух матчей счет оказался равным, и команды сразу перешли к серии пенальти. Здесь нервы оказались крепче у хозяев, они реализовали все свои 11-метровые, тогда как у гостей Эрик Дайер послал мяч выше, а удар Лукаса Моуры был парирован голкипером.

Таким образом, "Челси" выходит в финал Кубка Лиги, где 24 февраля сыграет против "Манчестер Сити". Это будет шанс для Маурицио Сарри завоевать первый трофей в своей тренерской карьере.

"Челси" — "Тоттенхэм" — 2:1 (2:0) по сумме двух матчей — 2:2, победа "Челси" в серии пенальти — 4:2

Голы: Канте 27, Азар 38 — Льоренте 50.

Серия пенальти: Эриксен (гол) — Виллиан (гол), Ламела (гол) — Аспиликуэта (гол), Дайер (мимо) — Жоржиньо (гол), Моура (сейв голкипера) — Луис (гол).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Палмери, Канте, Жоржиньо, Баркли (Ковачич 81), Педро (Виллиан 76), Азар, Жиру.

"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис (Роуз 33), Дайер, Уинкс, Сиссоко (Санчес 80), Эриксен, Ламела, Льоренте (Моура 68).

Предупреждения: Канте, Жоржиньо, Аспиликуэта — Сиссоко.


Метки Кубок Лиги, обзор матча, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2019 00:50

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 25.01.2019 01:10 # monsieurgood
    ща тотэмсеки будут стелить про то, что пенсам повезло, а еще правило выездного гола. фу, бля, противно даже, ну гнилье оно и в африке гнилье. какая тима - такие и фанаты. сосите своему вертонгену и дуйеру

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  2. godlike 25.01.2019 01:09 # godlike
    Эмерсон просто глоток свежего воздуха, эта скорость, забегания, толковые и точные кроссы
    надо ему физически чуть мощнее стать и тактически уже Сарри пробить его

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  3. lfcynwa 25.01.2019 01:09 # lfcynwa
    у реала топарь на воротах ухх

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  4. chelsea88 25.01.2019 01:06 # chelsea88
    Так держать!

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  5. bezviz 25.01.2019 01:05 # bezviz
    2 матча унижали и топтали шпор, что в итоге? легчайший проход превратился в мясорубку из-за судей, да да, опять...то пенку поставят в эпизоде где был оффсайд, то пенку 100% пенсам уже не поставят...тотальнейшая несправедливость преследует Челси уже 2-й сезон, или может то специально все, операция "АнтиАбрамович"?

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  6. ccchelsea 25.01.2019 01:05 # ccchelsea
    Сарри конечно рисковый паренб, пошёл ва-банк когда обоссал игроков и не прогадал. Но надеюсь больше такого не будет, в другой раз это может и не прокатить.

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  7. sausage 25.01.2019 01:04 # sausage
    У пенсов новый герой - Эмерсон) Походу на банке уровень топовый набрал. Ничему жизнь их не учит.

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  8. sausage 25.01.2019 01:03 # sausage
    Пенсы были в шаге от зашквара. С таким Тоттенхэмом довести до пенок заведомо выигрышный матч, это надо уметь. Вышли в финал конечно по праву, ничего не скажешь. Шпорам же будет очень сложно удержаться в 4-ке. Потом эксперты скажут, что посыпались они из-за интереса МЮ к Почеттино)

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  9. farot 25.01.2019 01:01 # farot
    огненный матч вышел
    Эмерсон топарь

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  10. ray-black 25.01.2019 01:01 # ray-black
    Мда. Не хватило сил. Как бы не было обидно, но идем дальше. Еще КА есть)

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  11. monsieurgood 25.01.2019 01:00 # monsieurgood
    игу и эмерсона в состав и, скорее всего, всiм пизда

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  12. mkcfc 25.01.2019 01:00 # mkcfc
    Победа конечно хорошо, но если бы не травмы была бы совсем другая игра. Когда же напы будут забивать

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  13. andrewspurs 25.01.2019 01:00 # andrewspurs
    Абсолютно закономерный результат. Основной состав на своем поле обыграл второй состав соперника по странным правилам без выездного гола. Никакого негатива, просто факты))

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  14. lfcynwa 25.01.2019 00:59 # lfcynwa
    членсеа членсеа членсеа

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  15. ccchelsea 25.01.2019 00:59 # ccchelsea
    Жиру кстати был хорош сегодня, хоть и засрал пару моментов шикарных. А так цеплялся за мячи, бился, молодец. Надеюсь Эмерс теперь постоянно будет играть, хз как такого игрока можно мариновать на скамейке и ставить Алонсо.

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  16. thegodfather 25.01.2019 00:58 # thegodfather
    и да, первый раз за сезон я был рад тому, что вижу на поле. А я видел я игру в футбол от команды. Было желание, была скорость, была агрессия. Было все. Было все, за что я люблю эту тиму. Не знаю что им сосари там сказал после матча с арсом, но конретно по этому матчу ноль претензий к игрокам. Наконец-то я увидел мой Челси, старый добрый Челси. Глядишь у сарри как и у конте после всоса от арса пойдет ( нет).


    И да, эмерсон бистяра, на фоне алонсо. Он если и защищается так же слабо, как алонсо, он в атаке в разы полезнее, просто в разы.

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  17. monsieurgood 25.01.2019 00:58 # monsieurgood
    куры в очередной раз показали, что они лондонский "эвертон"

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  18. van-der-slav 25.01.2019 00:57 # van-der-slav
    с ттх можно только кекать. и стадион построить не могут, и в финал кубка выйти не могут. лишь пиздят о том что все могут

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  19. brown-ale 25.01.2019 00:56 # brown-ale
    Почеттино снова без трофеев, кек.

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  20. chelsealampard 25.01.2019 00:56 # chelsealampard
    Аспи красавец - с такой яростью пенку всадил - капитан!

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