"Арсенал" хочет заполучить Мату свободным агентом

Унаи Эмери и Хуан Мата "Арсенал" обозначил свой интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Хуану Мате, который может стать свободным агентом в конце сезона.

"Красные дьяволы" еще в прошлом сезоне воспользовались своей опцией и на 12 месяцев продлили контракт Маты, поэтому теперь клуб должен решить, заключить новую сделку или лишиться игрока безо всякой компенсации.

По информации Daily Mirror, "Юнайтед" уже ведет переговоры с игроком сборной Испании о новом контракте, однако Хуан не спешит принимать решение о своем будущем, особенно в свете огромного интереса других клубов.

Сообщается, что за ситуацией экс-полузащитника "Челси" внимательно следят "Ювентус", ПСЖ, и "Барселона", которые, будучи зарубежными клубами, могут уже сейчас свободно вести переговоры с Матой.

Однако виды на Хуана имеет и "Арсенал", чей главный тренер Унаи Эмери в свое время поработал с Матой в "Валенсии". Возможность подписать такого опытного игрока безо всякой компенсации стала бы большой удачей для "канониров", которые в последнее время сильно ограничены в финансах.

Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Мата, которому в апреле исполнится 31, отметился только девятью выходами в старте, забив два гола и отдав две результативные передачи.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Мата

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 474

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. toledo 24.01.2019 23:36 # toledo
    Мата канеш засрал свою карьеру в МЮ. В Челси ебал АПЛ только так.

    (ответить)

  2. tra-hall 24.01.2019 23:30 # tra-hall
    гг головного мозга

    (ответить)

  3. manutd-20champ 24.01.2019 23:04 # manutd-20champ
    ага, дырку от бублика.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: