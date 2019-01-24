"Арсенал" хочет заполучить Мату свободным агентом

"Арсенал" обозначил свой интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Хуану Мате, который может стать свободным агентом в конце сезона.

"Красные дьяволы" еще в прошлом сезоне воспользовались своей опцией и на 12 месяцев продлили контракт Маты, поэтому теперь клуб должен решить, заключить новую сделку или лишиться игрока безо всякой компенсации.



По информации Daily Mirror, "Юнайтед" уже ведет переговоры с игроком сборной Испании о новом контракте, однако Хуан не спешит принимать решение о своем будущем, особенно в свете огромного интереса других клубов.



Сообщается, что за ситуацией экс-полузащитника "Челси" внимательно следят "Ювентус", ПСЖ, и "Барселона", которые, будучи зарубежными клубами, могут уже сейчас свободно вести переговоры с Матой.



Однако виды на Хуана имеет и "Арсенал", чей главный тренер Унаи Эмери в свое время поработал с Матой в "Валенсии". Возможность подписать такого опытного игрока безо всякой компенсации стала бы большой удачей для "канониров", которые в последнее время сильно ограничены в финансах.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Мата, которому в апреле исполнится 31, отметился только девятью выходами в старте, забив два гола и отдав две результативные передачи.