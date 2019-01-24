"Арсенал" хочет заполучить Мату свободным агентом
"Арсенал" обозначил свой интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Хуану Мате, который может стать свободным агентом в конце сезона.
"Красные дьяволы" еще в прошлом сезоне воспользовались своей опцией и на 12 месяцев продлили контракт Маты, поэтому теперь клуб должен решить, заключить новую сделку или лишиться игрока безо всякой компенсации.
По информации Daily Mirror, "Юнайтед" уже ведет переговоры с игроком сборной Испании о новом контракте, однако Хуан не спешит принимать решение о своем будущем, особенно в свете огромного интереса других клубов.
Сообщается, что за ситуацией экс-полузащитника "Челси" внимательно следят "Ювентус", ПСЖ, и "Барселона", которые, будучи зарубежными клубами, могут уже сейчас свободно вести переговоры с Матой.
Однако виды на Хуана имеет и "Арсенал", чей главный тренер Унаи Эмери в свое время поработал с Матой в "Валенсии". Возможность подписать такого опытного игрока безо всякой компенсации стала бы большой удачей для "канониров", которые в последнее время сильно ограничены в финансах.
Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Мата, которому в апреле исполнится 31, отметился только девятью выходами в старте, забив два гола и отдав две результативные передачи.
24.01.2019 23:00
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Мата канеш засрал свою карьеру в МЮ. В Челси ебал АПЛ только так.
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гг головного мозга
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ага, дырку от бублика.
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