"Кристал Пэлас" хочет арендовать Дженка Тосуна

"Кристал Пэлас" хочет взять в аренду до конца сезона нападающего "Эвертона" Дженка Тосуна.

Напомним, Тосун присоединился к "ирискам" лишь год назад. Тогда мерсисайдский клуб заплатил 27 миллионов фунтов "Бешикташу" за бомбардира сборной Турции.



Забив пять голов в 14 матчах за "Эвертон" в прошлом сезоне, в этой кампании Дженк отличился только дважды в 19 поединках и вдобавок лишился места в стартовом составе.



Как сообщает BBC, вторую половину этого сезона 27-летний турок может провести в "Пэлас". Однако ранее в январе "Гудисон Парк" уже покинул Умар Ниассе, поэтому "ирискам" может потребоваться замена, прежде чем они позволят Тосуну уйти.



Добавим, что сегодня же "Пэлас" объявил об аренде до конца сезона голкипера "Сан-Паулу" Лукаса Перри. 21-летний бразилец поможет "орлам" справиться с травмами Висенте Гуаиты и Уэйна Хеннесси.