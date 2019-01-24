Уэлбек, вероятно, сыграл свой последний матч за "Арсенал"

"Арсенал", вероятно, откажется от услуг нападающего Данни Уэлбека и позволит тому покинуть клуб свободным агентом в конце сезона.

Напомним, в данный момент 28-летний англичанин тяжело травмирован. В матче Лиги Европы против "Спортинга" в ноябре Уэлбек получил перелом лодыжки и перенес две операции.



Официально "канониры" не называли сроков восстановления Уэлбека, однако близкие к игроку источники сообщили Evening Standard, что по самому оптимистичному сценарию Данни сможет вернуться на поле только в конце сезона.



Впрочем, в данный момент этот сценарий выглядит маловероятным. Скорее всего, Уэлбек снова сыграет в футбол уже в следующем сезоне — и, вероятно, за другой клуб.



Сообщается, что сейчас у "Арсенала" нет планов по продлению того пятилетнего контракта, который Уэлбек заключил после перехода из "Манчестер Юнайтед" в 2014 году.



"В первую очередь это решение клуба и игрока. Только потом они могут поинтересоваться моим мнением. В данный момент клуб занимается ситуацией каждого игрока. Мы не можем больше об этом говорить", — сообщил в четверг главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.