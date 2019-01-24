Уэлбек, вероятно, сыграл свой последний матч за "Арсенал"

Данни Уэлбек "Арсенал", вероятно, откажется от услуг нападающего Данни Уэлбека и позволит тому покинуть клуб свободным агентом в конце сезона.

Напомним, в данный момент 28-летний англичанин тяжело травмирован. В матче Лиги Европы против "Спортинга" в ноябре Уэлбек получил перелом лодыжки и перенес две операции.

Официально "канониры" не называли сроков восстановления Уэлбека, однако близкие к игроку источники сообщили Evening Standard, что по самому оптимистичному сценарию Данни сможет вернуться на поле только в конце сезона.

Впрочем, в данный момент этот сценарий выглядит маловероятным. Скорее всего, Уэлбек снова сыграет в футбол уже в следующем сезоне — и, вероятно, за другой клуб.

Сообщается, что сейчас у "Арсенала" нет планов по продлению того пятилетнего контракта, который Уэлбек заключил после перехода из "Манчестер Юнайтед" в 2014 году.

"В первую очередь это решение клуба и игрока. Только потом они могут поинтересоваться моим мнением. В данный момент клуб занимается ситуацией каждого игрока. Мы не можем больше об этом говорить", — сообщил в четверг главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери.


Метки Арсенал, Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 918

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 24.01.2019 21:58 # mixmaster
    Лфк подберут вместо стурриджа

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  2. j-silver 24.01.2019 21:43 # j-silver
    Пенсам надо забирать. Забесплатно то вот не похуй кого

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  3. tot35 24.01.2019 21:40 # tot35
    Толку что скидывают. Взамен та никого не берут

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  4. frisby 24.01.2019 21:14 # frisby
    Ещё одно скамовское недоразумение нахой никому и бесплатно не надо.

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  5. monsieurgood 24.01.2019 21:02 # monsieurgood
    прям даже гордость за Эмери берет) отпускает всякий шлак

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  6. irbis85 24.01.2019 21:01 # irbis85
    а ведь лучше всяких морат и лукак

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