Поиски Эмилиано Салы прекращены
Поиски нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы, самолет на борту с которым пропал с радаров над Ла-Маншем, прекращены.
В минувший понедельник Сала, парой дней назад присоединившийся к аутсайдеру Премьер-Лиги по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов, вылетел из Нанта в Кардифф на легком одномоторном самолете.
Когда воздушное судно пролетало над Нормандскими островами, связь с ним была потеряна. Помимо Эмилиано, на борту самолета также находился пилот Дэвид Ибботсон.
Экстренные службы сразу же забили тревогу, однако спасательная операция — впоследствии переименованная в поисковую — не принесла результатов. Ни с воздуха, ни с воды никаких признаков крушения обнаружено не было.
По прошествии 72 часов полиция острова Гернси приняла решение свернуть поиски, в своем официальном заявлении сообщил, что шансы выжить в такой ситуации "предельно ничтожны".
24.01.2019 20:00
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Последние комментарии:
отправьте скаутов на его поиски, они с этой задачей лучше справятся
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Сначало хозяин Лестера... теперь Сала...
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Лишай себя всего ради тренеровок... упорно трудись, доказывай себе и тренерам на что ты способен. Я уверен что он был рад переходу и из ща безалаберности третьего лица (плохое состоянин самолета, судя по его сообщению) все псу под хвост...
Очень жаль парня... чудо маловероятно, но будем надеяться.
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Жаль конечно сильно, видно чувствовал свою смерть раз всем родным и близким смс разослал, да и с первого дня было впринципе понятно что тут всё печально!!!
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царство небесное
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