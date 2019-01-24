Поиски Эмилиано Салы прекращены

Эмилиано Сала Поиски нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы, самолет на борту с которым пропал с радаров над Ла-Маншем, прекращены.

В минувший понедельник Сала, парой дней назад присоединившийся к аутсайдеру Премьер-Лиги по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов, вылетел из Нанта в Кардифф на легком одномоторном самолете.

Когда воздушное судно пролетало над Нормандскими островами, связь с ним была потеряна. Помимо Эмилиано, на борту самолета также находился пилот Дэвид Ибботсон.

Экстренные службы сразу же забили тревогу, однако спасательная операция — впоследствии переименованная в поисковую — не принесла результатов. Ни с воздуха, ни с воды никаких признаков крушения обнаружено не было.

По прошествии 72 часов полиция острова Гернси приняла решение свернуть поиски, в своем официальном заявлении сообщил, что шансы выжить в такой ситуации "предельно ничтожны".

Самолет с Эмилиано Салой


Метки Кардифф, происшествия, Сала

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1115

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 24.01.2019 20:21 # monsieurgood
    отправьте скаутов на его поиски, они с этой задачей лучше справятся

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  2. bes-ter 24.01.2019 20:07 # bes-ter
    Сначало хозяин Лестера... теперь Сала...

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  3. bes-ter 24.01.2019 20:05 # bes-ter
    Лишай себя всего ради тренеровок... упорно трудись, доказывай себе и тренерам на что ты способен. Я уверен что он был рад переходу и из ща безалаберности третьего лица (плохое состоянин самолета, судя по его сообщению) все псу под хвост...
    Очень жаль парня... чудо маловероятно, но будем надеяться.

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  4. marik527 24.01.2019 20:05 # marik527
    Жаль конечно сильно, видно чувствовал свою смерть раз всем родным и близким смс разослал, да и с первого дня было впринципе понятно что тут всё печально!!!

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  5. manutd-20champ 24.01.2019 20:01 # manutd-20champ
    царство небесное

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