Поиски Эмилиано Салы прекращены

Поиски нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы, самолет на борту с которым пропал с радаров над Ла-Маншем, прекращены.



В минувший понедельник Сала, парой дней назад присоединившийся к аутсайдеру Премьер-Лиги по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов, вылетел из Нанта в Кардифф на легком одномоторном самолете.



Когда воздушное судно пролетало над Нормандскими островами, связь с ним была потеряна. Помимо Эмилиано, на борту самолета также находился пилот Дэвид Ибботсон.



Экстренные службы сразу же забили тревогу, однако спасательная операция — впоследствии переименованная в поисковую — не принесла результатов. Ни с воздуха, ни с воды никаких признаков крушения обнаружено не было.



По прошествии 72 часов полиция острова Гернси приняла решение свернуть поиски, в своем официальном заявлении сообщил, что шансы выжить в такой ситуации "предельно ничтожны".



