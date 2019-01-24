Давид Луис вступился за Жоржиньо

Защитник "Челси" Давид Луис выразил поддержку своему партнеру по команд Жоржиньо, призвав того игнорировать критику и насмешки в свой адрес.

Приобретенный прошлым летом у "Наполи" за 57 миллионов фунтов полузащитник очень ярко начал свою карьеру на "Стэмфорд Бридж", превратившись в ключевого распасовщика "синих".



Однако вполне очевидно, что в последние недели итальянец бразильского происхождения переживает определенный спад, как и вся команда в целом. К игре Жоржиньо в обороне есть большие претензии, а впереди он до сих пор не совершил ни одного результативного действия. Однако Луис призывает своего товарища игнорировать внешний шум.



"Я знаю, что чувствует Жоржиньо. Помню, когда я вернулся в "Челси" (из ПСЖ в 2016 году), с первого дня люди насмехались надо мной и не проявляли никакого уважения. Люди имеют право на свое мнение, и если они выражают его с уважением, это приятнее. Но не все люди в мире образованы и вежливы. Жоржиньо отличный игрок".



"Почему вокруг Жоржиньо так много негатива? Потому что он играет за "Челси". Когда ты играешь за "Челси", такую большую команду, ты должен понимать, что каждый будет критиковать тебя. Но когда дела идут хорошо, каждый будет аплодировать тебе".



"Когда выступаешь за очень, очень большую команду, ты должен понимать, что негатив — это норма. Жоржиньо уже давно выступает на топ-уровне, он поиграл за сборную Италии, за "Наполи", но в "Челси" ему нужно чуть лучше к этому привыкнуть".



"Это его первый сезон в Англии, и он ни для кого не бывает простым, однако он удивительным образом делает свою работу. Ближайший матч против "Тоттенхэма" очень важен для Жоржиньо и для каждого здесь".



"Думаю, несправедливо рассуждать о количестве его передач, не сравнивая его с игроками, которые выступают на столь же глубокой позиции. Все зависит от твоей философии и того, как ты играешь. Думаю, он делает нашу игру более энергичной, перемещая мяч и заставляя двигаться команду", — сообщил Луис Evening Standard.