Пол Скоулз жаждет стать тренером

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз признался, что ему тяжело вне футбола, и он жаждет попробовать себя в тренерской профессии.

Сыграв 718 матчей за клуб с "Олд Траффорд" и окончательно повесив бутсы на гвоздь в 2013 году, Скоулз все еще находится в поисках своего нового призвания.



Пол регулярно выступает в медиа в качестве эксперта, но и сам понимает, что это не то. Скоулз, которого в последние дни связывают с назначением в "Олдхэме", жаждет получить тренерскую работу.



"Когда ты на протяжении 20 лет, с момента ухода из школы, был погружен в футбол, то оторванность от игры вызывает не депрессию, но грусть. Прежде у меня всегда была цель, которую я пытался достичь".



"Я провел пять или шесть лет, работая на медиа, и здесь тебе ничего не добиться. Я не вижу, куда бы я мог здесь стремиться. Не думаю, что здесь можно заниматься чем-либо еще, кроме как давать комментарии, поэтому я готов попробовать что-нибудь другое".



"Тренерская работа может быть большой ошибкой, так бывает. Я не уверен до конца, но я снова хочу просыпаться в субботу утром и чувствовать, что мне есть, к чему стремиться".



"Я просто разочарован, что ни в чем не участвую. День субботы — самое тяжелое время. Я могу посещать и просматривать матчи, и я постоянно в телефоне, проверяя результаты: "Как сыграли те? Как сыграли эти?"



"Но это просто одержимость, потому что реально ты никак в этом не участвуешь. Поэтому я снова хочу погрузиться в рабочий процесс и готовиться всю неделю к матчу в субботу", — цитирует Скоулз The Independent.