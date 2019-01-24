Мануэль Лансини вернулся к тренировкам

Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини приступил к легким тренировкам после тяжелой травмой колена.

Напомним, Лансини отсутствует с июня, когда в процессе подготовки к Чемпионату Мира со сборной Аргентины он надорвал крестообразные связки правого колена и перенес операцию.



Отсутствие 25-летнего аргентинца оказалось очень чувствительным для "молотобойцев", которые, несмотря на обилие совершенных трансферов, так и не смогли компенсировать то, что давал команде Мануэль.



Однако через считанные недели "Вест Хэм" снова сможет рассчитывать на креатив Лансини. Как сообщает Evening Standard, Мануэль уже приступил к занятиям вне зала и постепенно будет набирать форму.