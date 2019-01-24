Мануэль Лансини вернулся к тренировкам
Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини приступил к легким тренировкам после тяжелой травмой колена.
Напомним, Лансини отсутствует с июня, когда в процессе подготовки к Чемпионату Мира со сборной Аргентины он надорвал крестообразные связки правого колена и перенес операцию.
Отсутствие 25-летнего аргентинца оказалось очень чувствительным для "молотобойцев", которые, несмотря на обилие совершенных трансферов, так и не смогли компенсировать то, что давал команде Мануэль.
Однако через считанные недели "Вест Хэм" снова сможет рассчитывать на креатив Лансини. Как сообщает Evening Standard, Мануэль уже приступил к занятиям вне зала и постепенно будет набирать форму.
24.01.2019 18:00
Просмотров: 215
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Годная новость. Вроде как в конце февраля уже сможет на поле выйти.
(ответить)
Топарик на подъезде.
(ответить)
Ему всего 25? Акуеть, куда смотрят Ливерпуль и Челси?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий