Мануэль Лансини вернулся к тренировкам

Мануэль Лансини Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини приступил к легким тренировкам после тяжелой травмой колена.

Напомним, Лансини отсутствует с июня, когда в процессе подготовки к Чемпионату Мира со сборной Аргентины он надорвал крестообразные связки правого колена и перенес операцию.

Отсутствие 25-летнего аргентинца оказалось очень чувствительным для "молотобойцев", которые, несмотря на обилие совершенных трансферов, так и не смогли компенсировать то, что давал команде Мануэль.

Однако через считанные недели "Вест Хэм" снова сможет рассчитывать на креатив Лансини. Как сообщает Evening Standard, Мануэль уже приступил к занятиям вне зала и постепенно будет набирать форму.


Метки Вест Хэм, Лансини, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2019 18:00

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  1. lahmatyj 24.01.2019 18:12 # lahmatyj
    Годная новость. Вроде как в конце февраля уже сможет на поле выйти.

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  2. tra-hall 24.01.2019 18:11 # tra-hall
    Топарик на подъезде.

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  3. pistolero-lfc 24.01.2019 18:09 # pistolero-lfc
    Ему всего 25? Акуеть, куда смотрят Ливерпуль и Челси?

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