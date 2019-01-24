"Ньюкасл" согласовал аренду Лукаку

Ромелу Лукаку "Ньюкасл" согласовал переход левого защитника "Лацио" Жордана Лукаку на правах аренды до конца сезона.

Буквально несколько дней назад в прессе появилась информация, что главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес пригрозил своему клубу отказом от продления контракта, если в остатке трансферного окна он не получит усиления.

Это заставило "Ньюкасл" активизироваться на трансферном рынке. И первым январским новичком Бенитеса обещает стать 24-летний бельгиец Лукаку, который приходится младшим братом нападающему "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

По информации Sky Sports, "сороки" охотились за Жорданом с начала января, однако лишь сейчас договорились с "Лацио" об условиях аренды.

Добавим, что только 20 января Лукаку-младший отметился своим первым появлением в стартовом составе "Лацио" в этом сезоне Серии А — начало кампании защитник пропустил из-за травмы колена.


Метки Лацио, Лукаку, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2019 17:45

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Последние комментарии:




  1. tra-hall 24.01.2019 17:57 # tra-hall
    В ультимате 18 лучшим лз был. Будем посмотреть

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  2. monsieurgood 24.01.2019 17:47 # monsieurgood
    я подумал, что это мозес. на одно лицо все

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  3. chebrec 24.01.2019 17:46 # chebrec
    Братья Лукаку

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