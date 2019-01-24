"Кардифф" не получит дополнительного времени на покупку другого нападающего
Премьер-Лига сообщила "Кардиффу", что валлийский клуб не получит никакого дополнительного времени после закрытия зимнего трансферного окна, если худшие опасения насчет Эмилиано Салы подтвердятся.
Напомним, в прошлый уикенд "Кардифф" обновил свой трансферный рекорд, заплатив 18 миллионов фунтов "Нанту" за Салу. В понедельник вечером аргентинский бомбардир должен был присоединиться к команде Нила Уорнока.
Однако Сала так и не прибыл в расположение "Кардиффа". Легкий одномоторный самолет с Эмилиано на борту пропал с радаров во время рейса через Ла-Манш. В четверг утром спасательная операция продолжилась, однако экстренные службы уже не надеются найти кого-либо в живых.
Как бы цинично это ни звучало, но "Кардиффу" теперь нужен другой нападающий, ведь подопечные Уорнока располагаются в зоне вылета Премьер-Лиги и с Салой у них были связаны большие ожидания, если судить по заплаченным деньгам.
Ранее ходили разговоры, что "ласточки" могут получить специальное разрешение подписать нападающего и после дедлайна 31 января, однако Премьер-Лига не будет делать исключения для "Кардиффа".
"Мы все еще управляем футбольным клубом, и мы должны уложиться в трансферный дедлайн. Мы разговаривали с Премьер-Лигой о том, как сложно нам будет в эти заключительные восемь дней, ведь мы следили за Эмилиано месяцами и в конце концов его заполучили".
"Теперь у нас есть восемь дней, и мы толком не знаем, как нам быть в этой ситуации, но мы все равно должны успеть до дедлайна. Премьер-Лига настояла на том, что правила едины для всех", — сообщил исполнительный директор "Кардиффа" Кен Чу.
24.01.2019 17:05
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Последние комментарии:
малазийский боинг уже 4 года ищут, а тут прошла неделя
в итоге кардифф попал на бабки, сала попал на тот свет
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Может в аренду кого урвать повезёт. Какого нибудь Ориджи
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Вот странно, отвалили 20 лямов за игрока и не могли ему самолет норм заказать, тысяч за 50-100??? Ну что за дебилизм(((
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если бы в самолёте оказался игрок Мансити, то всем было бы похуй
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Пля, не хотелось бы думать о плохом, но скорее всего уже не прилетит, он же вроде по ходу перелёта писал, что этот самолёт вот вот развалится.
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Жаль юмориста какого-то.
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А деньги вернут? Или они ещё не оплачивали.
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