"Кардифф" не получит дополнительного времени на покупку другого нападающего

Премьер-Лига сообщила "Кардиффу", что валлийский клуб не получит никакого дополнительного времени после закрытия зимнего трансферного окна, если худшие опасения насчет Эмилиано Салы подтвердятся.

Напомним, в прошлый уикенд "Кардифф" обновил свой трансферный рекорд, заплатив 18 миллионов фунтов "Нанту" за Салу. В понедельник вечером аргентинский бомбардир должен был присоединиться к команде Нила Уорнока.



Однако Сала так и не прибыл в расположение "Кардиффа". Легкий одномоторный самолет с Эмилиано на борту пропал с радаров во время рейса через Ла-Манш. В четверг утром спасательная операция продолжилась, однако экстренные службы уже не надеются найти кого-либо в живых.



Как бы цинично это ни звучало, но "Кардиффу" теперь нужен другой нападающий, ведь подопечные Уорнока располагаются в зоне вылета Премьер-Лиги и с Салой у них были связаны большие ожидания, если судить по заплаченным деньгам.



Ранее ходили разговоры, что "ласточки" могут получить специальное разрешение подписать нападающего и после дедлайна 31 января, однако Премьер-Лига не будет делать исключения для "Кардиффа".



"Мы все еще управляем футбольным клубом, и мы должны уложиться в трансферный дедлайн. Мы разговаривали с Премьер-Лигой о том, как сложно нам будет в эти заключительные восемь дней, ведь мы следили за Эмилиано месяцами и в конце концов его заполучили".



"Теперь у нас есть восемь дней, и мы толком не знаем, как нам быть в этой ситуации, но мы все равно должны успеть до дедлайна. Премьер-Лига настояла на том, что правила едины для всех", — сообщил исполнительный директор "Кардиффа" Кен Чу.