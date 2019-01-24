Невилл призывает "Юнайтед" решить судьбу Сульшера в конце сезона

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл признался, что Оле Гуннар Сульшер превзошел его ожидания, однако решение о постоянном главном тренере "красным дьяволам" все равно следует принять только в конце сезона.

Выиграв все семь своих первых матчей у руля "Юнайтед", Сульшер сделал большую заявку на то, что получить свою работу на постоянной основе.



Невилл против поспешных решений, но считает, что "дьяволы" будут обязаны сохранить Оле Гуннара, если тот не сбавит обороты в концовке сезона.



"Оле проделал невероятную работу в "Манчестер Юнайтед" за последние шесть недель. Он справляется гораздо лучше, чем я мог себе представить".



"Матч против "Тоттенхэма" имел огромную важность, мы играли против команды, за которой все обожают наблюдать. В первом тайме этого матча он изменил построение в центре поля на ромб, изменил схему. Он принял важное решение, и этот иск себя оправдал — именно таким всегда и был "Манчестер Юнайтед, и он это блестяще воссоздал".



"Давайте будем делать выводы в конце сезона — Оле хотел бы именно этого. Суть в том, что каждая неделя — попытка определить, почему эта работа не для него".



"Лично я надеюсь, что он получит эту работу, но с точки зрения фаната, я хочу, чтобы "Манчестер Юнайтед" назначил лучшего человека для этой работы. Допускаю, что этим человеком в конце сезона будет Оле, если он продолжит делать то, что делает сейчас", — цитирует Невилла Daily Star.