Джон Оби Микел стал игроком "Мидлсбро"

Джон Оби Микел Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел оформил свое возвращение в английский футбол, сменив китайский "Тяньцзинь Тэда" на "Мидлсбро" из Чемпионшипа.

За плечами у Микела 11 лет выступлений за клуб со "Стэмфорд Бридж". В течение этого периода Джон Оби провел почти четыре сотни матчей и выиграл множество трофеев, включая два титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.

Совсем перестав проходить в состав "синих" при Антонио Конте в качестве главного тренера, в январе 2017 Микел уехал выступать в Китай.

В ноябре, когда завершился сезон китайской Суперлиги, 31-летний нигериец стал свободным агентом и решил вернуться в Европу. Заполучить опытного игрока хотели "Рома", "Вольфсбург" и некоторые команды Премьер-Лиги, однако Микел сделал выбор в пользу "Мидлсбро".

Таким образом, сегодня Джо Оби присоединился к команде Тони Пьюлиса, заключив краткосрочный контракт. В остатке сезона Микел постарается помочь "речникам" вернуться в Премьер-Лигу.

"Я рад заполучить его. Он является игроком огромного опыта и мастерства. Он обладает победным духом и хочет быть частью того, к чему мы стремимся", — сообщил Пьюлис.


Метки Мидлсбро, Микел, трансферы, Тяньцзинь Тэда

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2019 15:00

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