Джон Оби Микел стал игроком "Мидлсбро"

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел оформил свое возвращение в английский футбол, сменив китайский "Тяньцзинь Тэда" на "Мидлсбро" из Чемпионшипа.

За плечами у Микела 11 лет выступлений за клуб со "Стэмфорд Бридж". В течение этого периода Джон Оби провел почти четыре сотни матчей и выиграл множество трофеев, включая два титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.



Совсем перестав проходить в состав "синих" при Антонио Конте в качестве главного тренера, в январе 2017 Микел уехал выступать в Китай.



В ноябре, когда завершился сезон китайской Суперлиги, 31-летний нигериец стал свободным агентом и решил вернуться в Европу. Заполучить опытного игрока хотели "Рома", "Вольфсбург" и некоторые команды Премьер-Лиги, однако Микел сделал выбор в пользу "Мидлсбро".



Таким образом, сегодня Джо Оби присоединился к команде Тони Пьюлиса, заключив краткосрочный контракт. В остатке сезона Микел постарается помочь "речникам" вернуться в Премьер-Лигу.



"Я рад заполучить его. Он является игроком огромного опыта и мастерства. Он обладает победным духом и хочет быть частью того, к чему мы стремимся", — сообщил Пьюлис.