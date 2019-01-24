Сульшер надеется заключить новые контракты с Де Хеа и Мартиалем в ближайшие недели

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер намекнул, что голкипер Давид Де Хеа и нападающий Антони Мартиаль могут заключить контракты в ближайшие недели.

Ранее в этом сезоне клуб с "Олд Траффорд", не преуспев в переговорах о новых сделках, был вынужден воспользоваться своей опцией по продлению действующих контрактов Давида и Антони на 12 месяцев — до июня 2020.



Однако после увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера "красным дьяволам" внезапно удалось совершить прорыв в переговорах с обоими игроками, и теперь Сульшер надеется, что тот и другой вскоре свяжут свое долгосрочное будущее с "Юнайтед".



"Думаю, клуб продвигается в этом отношении, но я не хочу лезть в дела ответственных за это людей".



"Я толком не знаю, как далеко мы продвинулись, но надеюсь, в ближайшие несколько недель у нас будут кое-какие хорошие новости", — цитирует Сульшера The Independent.



Добавим, в очереди на новые контракты также стоят Эшли Янг, Андер Эррера и Хуан Мата. Действующие соглашения всех троих истекают уже через полгода, а опция по автоматическому продлению была использована "дьяволами" в прошлом сезоне.