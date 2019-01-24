Анонс матча "Челси" — "Тоттенхэм"

В четверг вечером в противостоянии "Челси" и "Тоттенхэма" определится соперник "Манчестер Сити" по финалу Кубка Лиги.

ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 22:45 Онлайн-трансляция



В отличие от другой полуфинальной пары, здесь интриги оказалось гораздо больше. Первая встреча "синих" и "шпор" была решена единственным голом Харри Кейна, который реализовал пенальти, назначенный благодаря вмешательству системы VAR.



Перед ответным матчем в стане "Челси" случилось важное событие. Клуб со "Стэмфорд Бридж" все-таки арендовал Гонсало Игуаина у "Ювентуса", однако этот трансфер был оформлен слишком поздно, чтобы аргентинский нападающий сыграл против "Тоттенхэма".



- "Челси" проиграл обе встречи с "Тоттенхэмом" в этом сезоне с учетом всех соревнований.



- Последний раз "синие" трижды проигрывали одной и той же команде на протяжении сезона еще в 2012/13 — против "Манчестер Сити".



- "Тоттенхэм надеется одержать свою четвертую победу подряд против "Челси" с учетом всех соревнований — впервые с периода март 1961-сентябрь 1963.



- Последний раз "Челси" проигрывал два домашних матча подряд "Тоттенхэму" с учетом всех соревнований еще в марте 1982.



- Последний раз "Тоттенхэм" обыгрывал какую-либо команду трижды в течение одного сезона еще в 2013/14 — "Астон Виллу".



- Только в одном случае из пяти предыдущих "Челси" выходил в финал Кубка Лиги, проигрывая первый полуфинальный матч. Это случилось в сезоне 1997/98, когда "синие" одолели "Арсенал" по сумме двух поединков со счетом 4:3.



- "Тоттенхэм" выходил в финал Кубка Лиги с трех из пяти предыдущих попыток, выигрывая первый полуфинальный матч.



- Со старта прошлого сезона плеймейкер "Челси" Эден Азар поучаствовал в шести голах в семи матчах Кубка Лиги.



Как уже было сказано, "Челси" не сможет задействовать в этом матче Игуаина, а Альваро Мората уже уехал в Мадрид. Рубен Лофтус-Чик едва ли успеет залечить спину в срок. Эден Азар может снова сыграть "ложную девятку".



"Тоттенхэм" будет лишен травмированных Деле Алли и Харри Кейна, а также Сон Хен Мина, уехавшего на Кубок Азии. Мусса Сиссоко и Лукас Моура уже возобновили тренировки.