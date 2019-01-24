Анонс матча "Челси" — "Тоттенхэм"
В четверг вечером в противостоянии "Челси" и "Тоттенхэма" определится соперник "Манчестер Сити" по финалу Кубка Лиги.
ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 22:45 Онлайн-трансляция
В отличие от другой полуфинальной пары, здесь интриги оказалось гораздо больше. Первая встреча "синих" и "шпор" была решена единственным голом Харри Кейна, который реализовал пенальти, назначенный благодаря вмешательству системы VAR.
Перед ответным матчем в стане "Челси" случилось важное событие. Клуб со "Стэмфорд Бридж" все-таки арендовал Гонсало Игуаина у "Ювентуса", однако этот трансфер был оформлен слишком поздно, чтобы аргентинский нападающий сыграл против "Тоттенхэма".
- "Челси" проиграл обе встречи с "Тоттенхэмом" в этом сезоне с учетом всех соревнований.
- Последний раз "синие" трижды проигрывали одной и той же команде на протяжении сезона еще в 2012/13 — против "Манчестер Сити".
- "Тоттенхэм надеется одержать свою четвертую победу подряд против "Челси" с учетом всех соревнований — впервые с периода март 1961-сентябрь 1963.
- Последний раз "Челси" проигрывал два домашних матча подряд "Тоттенхэму" с учетом всех соревнований еще в марте 1982.
- Последний раз "Тоттенхэм" обыгрывал какую-либо команду трижды в течение одного сезона еще в 2013/14 — "Астон Виллу".
- Только в одном случае из пяти предыдущих "Челси" выходил в финал Кубка Лиги, проигрывая первый полуфинальный матч. Это случилось в сезоне 1997/98, когда "синие" одолели "Арсенал" по сумме двух поединков со счетом 4:3.
- "Тоттенхэм" выходил в финал Кубка Лиги с трех из пяти предыдущих попыток, выигрывая первый полуфинальный матч.
- Со старта прошлого сезона плеймейкер "Челси" Эден Азар поучаствовал в шести голах в семи матчах Кубка Лиги.
Как уже было сказано, "Челси" не сможет задействовать в этом матче Игуаина, а Альваро Мората уже уехал в Мадрид. Рубен Лофтус-Чик едва ли успеет залечить спину в срок. Эден Азар может снова сыграть "ложную девятку".
"Тоттенхэм" будет лишен травмированных Деле Алли и Харри Кейна, а также Сон Хен Мина, уехавшего на Кубок Азии. Мусса Сиссоко и Лукас Моура уже возобновили тренировки.
24.01.2019 11:10
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Последние комментарии:
жирный не понятно в каком состоянии, даж + что Сарри не толкнет его минут на 30.
чисто Челси клиент Шпор в этом сезоне, всякие алли, кейны с сонами, нафиг не нужны, не делают погоды. поч закроется и будут выкидывать моур вперед, вот и вся тема.
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Сегодня мы узнаем, потянет Челси второй состав шпор.
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Если Жоржиньо снова выйдет в опорку, быть беде.
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тоттенхэм в финале. А там говнари голубые возьмут недотрофей
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Главное не проиграть. Я бы конечно играл от обороны учитывая проблемы Челси в позиционном нападении. Но Почеттино может удивить. Посмотрим. Если бы не наши проблемы с составом, то все было бы проще конечно. Но зато сейчас интереснее).
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ну тут изи для шпор
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