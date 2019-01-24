"Юнайтед" перестал быть самым зарабатывающим клубом мира
"Манчестер Юнайтед" потерял лидерство в обновленном рейтинге самых зарабатывающих футбольных клубов мира Deloitte Football Money League.
В прошлом сезоне клуб с "Олд Траффорд" заработал 590 миллионов фунтов, продемонстрировав рост всего на два процента и в итоге оказавшись только на третьей строчке рейтинга.
В обновленном издании рейтинга от 2019 года "Юнайтед" пропустил вперед не только "Реал", нарастивший свои доходы с 579.7 до 665.2 млн. фунтов, но и "Барселону" (рост с 557.1 до 611.6 млн. фунтов).
В топ-10 также оказались "Манчестер Сити" (503.5 млн. фунтов), "Ливерпуль" (455.1 млн. фунтов), "Челси" (448 млн. фунтов), "Арсенал" (389.1 млн. фунтов) и "Тоттенхэм" (379.4 млн. фунтов).
На все английские клубы негативно повлияло трехпроцентное снижение курса стерлинга по отношению к евро, но истинная причина потери "Юнайтед" лидерства заключается в слабом выступлении "красных дьяволов" в Лиге Чемпионов, тогда как "Реал" перехватил лидерство как раз за счет победы в этом турнире.
Именно Лига Чемпионов помогла "Ливерпулю", игравшему с "Реалом" в финале, подняться с девятой на седьмую позицию. Ключом же к успеху "Тоттенхэма", сменившего 11-ю строчку на 10-ю, стал эффект "Уэмбли".
24.01.2019 10:00
Просмотров: 3376
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
какой-то пенс составлял таблицу, названия колонок одинаковые
(ответить)
Что тут делает полусгнивший Ньюкасл?
Спад МЮ в финансовом плане - итоги работы Маура, хороший тренер был раньше, сейчас полное ничтожество
(ответить)
шити и псг со своими фиктивными спонсорскими контрактами пойдут по пизде от ФФП
(ответить)
Ну клубы нефтевышек можно было вообще не включать. Понадобавляли своих дочек и договоров с братишками и раздули статьи доходов.
(ответить)
Сити с доходами в 503 сидят в минусе и мажут чиновников, пока Пулька оформляет +100.
будет смешно, если Сити еще и чемп не возьмет, прост сливная яма для денег без перспектив.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий