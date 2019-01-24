Эллардайс предсказывает Рэшфорду ранее завершение карьеры

Маркус Рэшфорд Бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс считает, что раннее начало выступлений на топ-уровне может аукнуться нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду.

В прошлый уикенд 21-летний Рэшфорд сыграл свой 150-й матч за "красных дьяволов", также отметившись своим 41-м голом за клуб.

В данный момент Маркус является важнейшим игроком не только для своего клуба, но и для национальной команды, однако Большой Сэм опасается, что из-за столь впечатляющего старта своей карьеры Рэшфорду придется рано повесить бутсы на гвоздь.

"Наверное, ему будет очень сложно играть до 30 — из-за требований, физических и психологических, из-за усталости, с которой ему придется иметь дело. Три недели отдыха в году — это все, что он будет иметь".

"Он будет играть без передышки, потому что в наше время предсезонного периода больше нет — игроки просто перескакивают с одного турнира на другой. Летом он будет играть за свою сборную, и три недели отдыха — максимум, на который он может рассчитывать".

"Думаю, его организм износится... К 25 годам его начнут преследовать травмы. Даже если он сможет избегать больших травм, то колени, лодыжки, бедра и спина будут понемногу его беспокоить".

"Он не перестанет играть от этих болячек, но я думаю, они заставят его раньше завершить карьеру. Думаю, если взглянуть на Премьер-Лигу, то сейчас игроков старше 30 лет здесь меньше, чем когда-либо прежде", — сообщил Эллардайс talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 776

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. keane16 24.01.2019 09:16 # keane16
    А про энергозатратный футбол Гиггза с 17 лет ни слова? И Маркусу жену брата подгоним, чтоб играл до 40 на топ уровне

    (ответить)

  2. algambra 24.01.2019 09:15 # algambra
    Надеюсь не повторит историю Оуэна, нынче медицина не та что 20 лет назад....(ваш кэп)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: