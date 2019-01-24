Эллардайс предсказывает Рэшфорду ранее завершение карьеры

Бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс считает, что раннее начало выступлений на топ-уровне может аукнуться нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду.

В прошлый уикенд 21-летний Рэшфорд сыграл свой 150-й матч за "красных дьяволов", также отметившись своим 41-м голом за клуб.



В данный момент Маркус является важнейшим игроком не только для своего клуба, но и для национальной команды, однако Большой Сэм опасается, что из-за столь впечатляющего старта своей карьеры Рэшфорду придется рано повесить бутсы на гвоздь.



"Наверное, ему будет очень сложно играть до 30 — из-за требований, физических и психологических, из-за усталости, с которой ему придется иметь дело. Три недели отдыха в году — это все, что он будет иметь".



"Он будет играть без передышки, потому что в наше время предсезонного периода больше нет — игроки просто перескакивают с одного турнира на другой. Летом он будет играть за свою сборную, и три недели отдыха — максимум, на который он может рассчитывать".



"Думаю, его организм износится... К 25 годам его начнут преследовать травмы. Даже если он сможет избегать больших травм, то колени, лодыжки, бедра и спина будут понемногу его беспокоить".



"Он не перестанет играть от этих болячек, но я думаю, они заставят его раньше завершить карьеру. Думаю, если взглянуть на Премьер-Лигу, то сейчас игроков старше 30 лет здесь меньше, чем когда-либо прежде", — сообщил Эллардайс talkSPORT.