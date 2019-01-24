Де Йонг подтвердил, что общался с "Сити"

Новобранец "Барселоны" Френки Де Йонг подтвердил, что вел переговоры с "Манчестер Сити" до своего решения отправиться в каталонский клуб.

Накануне "Барселона" объявила о приобретении Де Йонга у "Аякса" за 65 миллионов фунтов. 21-летний полузащитник сборной Голландии доиграет сезон в Амстердаме, после чего отправится "Ноу Камп".



Достоверно известно, что серьезный интерес к Френки проявлял и "Сити". "Горожане" видели в Де Йонге возможного преемника для Фернандиньо, однако голландец не смог отказать клубу своей мечты.



"Я счастлив, горжусь и испытываю облегчение от того, что все это теперь осталось позади".



"Да, я разговаривал с ПСЖ. Я позвонил (спортивному директору парижан) Максвеллу и сказал ему, что не перейду к ним, а затем мой агент уведомил ПСЖ. Также я разговаривал с Хосепом Гвардиолой насчет перехода в "Манчестер Сити". Клубы пытались убедить меня, что нуждаются во мне. Я счастлив и горд, что они так сильно хотели заполучить меня".



"Барселона" давно хотела меня. Они пытались купить меня еще прошлым летом, но из-за своей финансовой ситуации они не могут просто выложить кучу денег".



"Барселона" всегда была клубом мой мечты. Их серьезный настрой заполучить меня и хорошие шансы на игровое время сделали мой выбор еще немного проще", — сообщил Де Йонг NOS.