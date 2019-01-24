Де Йонг подтвердил, что общался с "Сити"

Френки Де Йонг Новобранец "Барселоны" Френки Де Йонг подтвердил, что вел переговоры с "Манчестер Сити" до своего решения отправиться в каталонский клуб.

Накануне "Барселона" объявила о приобретении Де Йонга у "Аякса" за 65 миллионов фунтов. 21-летний полузащитник сборной Голландии доиграет сезон в Амстердаме, после чего отправится "Ноу Камп".

Достоверно известно, что серьезный интерес к Френки проявлял и "Сити". "Горожане" видели в Де Йонге возможного преемника для Фернандиньо, однако голландец не смог отказать клубу своей мечты.

"Я счастлив, горжусь и испытываю облегчение от того, что все это теперь осталось позади".

"Да, я разговаривал с ПСЖ. Я позвонил (спортивному директору парижан) Максвеллу и сказал ему, что не перейду к ним, а затем мой агент уведомил ПСЖ. Также я разговаривал с Хосепом Гвардиолой насчет перехода в "Манчестер Сити". Клубы пытались убедить меня, что нуждаются во мне. Я счастлив и горд, что они так сильно хотели заполучить меня".

"Барселона" давно хотела меня. Они пытались купить меня еще прошлым летом, но из-за своей финансовой ситуации они не могут просто выложить кучу денег".

"Барселона" всегда была клубом мой мечты. Их серьезный настрой заполучить меня и хорошие шансы на игровое время сделали мой выбор еще немного проще", — сообщил Де Йонг NOS.


Метки Аякс, Барселона, Де Йонг, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2019 08:00

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  1. vyrentz 24.01.2019 09:30 # vyrentz
    Скоро Перу самому придется выходить на поле вместо Ферны

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  2. firmino9 24.01.2019 09:03 # firmino9
    Фред, Жоржиньо, Де Йонг, кто будет следующим?

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  3. mcfc-fantactic 24.01.2019 08:42 # mcfc-fantactic
    Не повезло парню, а ведь мог играть за Королей!!! Молодой еще, надрачивает на свою ,,мечту" эхххехе.

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  4. marik527 24.01.2019 08:16 # marik527
    Отличная замена Бускетсу на ближайшие 10+ лет

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  5. andrew10 24.01.2019 08:15 # andrew10
    Поц выбрал Лигу полегче, трофеи более гарантированные ну и из-за такого ценника и таких авансов конечно поиграет в составе барсучих.
    НО! Хотелось бы отметить такую тенденцию,что Барса в последние годы как будто просто занимается перегонкой деньжат дабы кормашки набивать за счёт сделок - ИБО n-ое количество всяких местных парней, Малколмов, Дембеле (заиграл в ласт матчах,но то травма, то на дисциплину кладет) Суаресов, Паулиньо,Силв,Мина и т.д. - покупаются, вначале покатывают, а потом сидят пока не заплеснеют и на выход, а состав уже годами устоявшийся. Желаю этому парню не стать одним из них

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  6. pistolero-lfc 24.01.2019 08:05 # pistolero-lfc
    мешкам не привыкать сосать у Барселоны

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  7. papka-legend 24.01.2019 08:02 # papka-legend
    Де Йонг наверное даже не слышал о существовании Манчлестер Сити

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