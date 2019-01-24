Де Йонг подтвердил, что общался с "Сити"
Новобранец "Барселоны" Френки Де Йонг подтвердил, что вел переговоры с "Манчестер Сити" до своего решения отправиться в каталонский клуб.
Накануне "Барселона" объявила о приобретении Де Йонга у "Аякса" за 65 миллионов фунтов. 21-летний полузащитник сборной Голландии доиграет сезон в Амстердаме, после чего отправится "Ноу Камп".
Достоверно известно, что серьезный интерес к Френки проявлял и "Сити". "Горожане" видели в Де Йонге возможного преемника для Фернандиньо, однако голландец не смог отказать клубу своей мечты.
"Я счастлив, горжусь и испытываю облегчение от того, что все это теперь осталось позади".
"Да, я разговаривал с ПСЖ. Я позвонил (спортивному директору парижан) Максвеллу и сказал ему, что не перейду к ним, а затем мой агент уведомил ПСЖ. Также я разговаривал с Хосепом Гвардиолой насчет перехода в "Манчестер Сити". Клубы пытались убедить меня, что нуждаются во мне. Я счастлив и горд, что они так сильно хотели заполучить меня".
"Барселона" давно хотела меня. Они пытались купить меня еще прошлым летом, но из-за своей финансовой ситуации они не могут просто выложить кучу денег".
"Барселона" всегда была клубом мой мечты. Их серьезный настрой заполучить меня и хорошие шансы на игровое время сделали мой выбор еще немного проще", — сообщил Де Йонг NOS.
24.01.2019 08:00
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Последние комментарии:
Скоро Перу самому придется выходить на поле вместо Ферны
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Фред, Жоржиньо, Де Йонг, кто будет следующим?
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Не повезло парню, а ведь мог играть за Королей!!! Молодой еще, надрачивает на свою ,,мечту" эхххехе.
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Отличная замена Бускетсу на ближайшие 10+ лет
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Поц выбрал Лигу полегче, трофеи более гарантированные ну и из-за такого ценника и таких авансов конечно поиграет в составе барсучих.
НО! Хотелось бы отметить такую тенденцию,что Барса в последние годы как будто просто занимается перегонкой деньжат дабы кормашки набивать за счёт сделок - ИБО n-ое количество всяких местных парней, Малколмов, Дембеле (заиграл в ласт матчах,но то травма, то на дисциплину кладет) Суаресов, Паулиньо,Силв,Мина и т.д. - покупаются, вначале покатывают, а потом сидят пока не заплеснеют и на выход, а состав уже годами устоявшийся. Желаю этому парню не стать одним из них
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мешкам не привыкать сосать у Барселоны
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Де Йонг наверное даже не слышал о существовании Манчлестер Сити
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