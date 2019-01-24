"Боруссия" готова крупно потратиться ради Уилфрида Захи
Дортмундская "Боруссия" готова обновить свой трансферный рекорд ради приобретения вингера "Кристал Пэлас" Уилфрда Захи грядущим летом.
В данный момент "орлы" находятся всего в трех очках от зоны вылета Премьер-Лиги, поэтому в Дортмунде отлично понимают, что "Пэлас" ни при каких обстоятельствах не отпустит своего ключевого игрока посреди сезона.
Впрочем, прямо сейчас Заха и не нужен лидерами Бундеслиги — в остатке сезона они смогут рассчитывать на Кристиана Пулишича, который затем отправится в "Челси" по сделке стоимостью 58 миллионов фунтов.
Тем не менее, "Боруссия" решила заранее установить контакт с "Пэлас" и обозначить свое намерение приобрести 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара по окончании сезона.
И хотя Заха лишь прошлым летом заключил новый контракт до 2023 года с зарплатой в 130 тыс. фунтов в неделю, The Guardian утверждает, что Уилфрид открыт к переезду в Германию.
Ожидается, что клуб с "Селхерст Парк" потребует за свою главную звезду минимум 50 млн. фунтов, однако это не страшит "Боруссию", которая считает Уилфрида отличным вложением вырученных с продажи Пулишича денег.
24.01.2019 07:00
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