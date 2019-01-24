"Манчестер Сити" стал первым финалистом Кубка Лиги
"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Лиги, переиграв "Бертон" и в ответном полуфинальном матче — 0:1.
Этот выезд стал для "горожан" хорошей тренировкой — соперник не напрягал и давал играть в свою игру.
Для проформы подопечные Хосепа Гвардиола все-таки забили один гол в первом тайме. Кевин Де Брюйне сделал отличную передачу из центра поля в штрафную площадь на Рияда Махреза, который дождался подключения Серхио Агуэро, и тот пробил в касание — 0:1.
После перерыва каждая из команд имела по паре-тройке неплохих возможностей, однако счет уже не изменился.
Таким образом, "Сити" отпраздновал победу 10:0 по сумме двух матчей и теперь будет ожидать, чем завершится противостояние "Челси" и "Тоттенхэма".
"Бертон" — "Манчестер Сити" — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 0:10
Гол: Агуэро 26.
"Бертон": Коллинс, Акинс, Макфадзин, Тернер (Хатчинсон 40), Маккрори, Куинн (Фокс 45), Уоллас, Харнесс, Миллер, Темплтон, Бойс (Дэниэл 77).
"Манчестер Сити": Мурич, Данило, Сандле, Гарсия, Зинченко (Нмеча 67), Де Брюйне (Менди 63), Дельф, Фоден, Махрез, Агуэро (Жезус 63), Поведа.
24.01.2019 00:40
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Чепуха
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основой против бертона
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Наротировал на сетку лысый
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КОРОЛИ !!!
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23.01.2019 23:22 # удалить
mc-od
Отличный тренеровочный матч. Надеюсь, на очередные голы в копилочку топаря Куна. После его микротравмы то что надо. Жезус заслужил отдых, радует в последнее время. КДБ должен поднабрать форму. Посмотрим на Дельфа и Маареза, на их отношение к делу. Бесят меня эти двое..)) Молодым хорошая возможность на полноценную практику...
C'mon City!
Источник: http://fapl.ru/posts/68320/?c=1
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че с газоном сегодня было, лол все подряд скользили. Поведа ничего такой сегодня был, мурич хорошо отстоял, но с минусами, сандлер и гарсиа сложно их оценить
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Могли вообще не приезжать на игру)
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