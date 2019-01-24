"Манчестер Сити" стал первым финалистом Кубка Лиги

Рияд Махрез и Серхио Агуэро "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Лиги, переиграв "Бертон" и в ответном полуфинальном матче — 0:1.

Этот выезд стал для "горожан" хорошей тренировкой — соперник не напрягал и давал играть в свою игру.

Для проформы подопечные Хосепа Гвардиола все-таки забили один гол в первом тайме. Кевин Де Брюйне сделал отличную передачу из центра поля в штрафную площадь на Рияда Махреза, который дождался подключения Серхио Агуэро, и тот пробил в касание — 0:1.

После перерыва каждая из команд имела по паре-тройке неплохих возможностей, однако счет уже не изменился.

Таким образом, "Сити" отпраздновал победу 10:0 по сумме двух матчей и теперь будет ожидать, чем завершится противостояние "Челси" и "Тоттенхэма".

"Бертон" — "Манчестер Сити" — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 0:10

Гол: Агуэро 26.

"Бертон": Коллинс, Акинс, Макфадзин, Тернер (Хатчинсон 40), Маккрори, Куинн (Фокс 45), Уоллас, Харнесс, Миллер, Темплтон, Бойс (Дэниэл 77).

"Манчестер Сити": Мурич, Данило, Сандле, Гарсия, Зинченко (Нмеча 67), Де Брюйне (Менди 63), Дельф, Фоден, Махрез, Агуэро (Жезус 63), Поведа.


Метки Бертон, Кубок Лиги, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 24.01.2019 00:40

Количество просмотров Просмотров: 430

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  1. chebrec 24.01.2019 01:53 # chebrec
    Чепуха

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  2. liverpo0ol 24.01.2019 01:34 # liverpo0ol
    основой против бертона

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  3. xin 24.01.2019 01:05 # xin
    Наротировал на сетку лысый

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  4. griezmann 24.01.2019 00:59 # griezmann
    КОРОЛИ !!!

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  5. mc-od 24.01.2019 00:55 # mc-od
    23.01.2019 23:22 # удалить
    mc-od

    Отличный тренеровочный матч. Надеюсь, на очередные голы в копилочку топаря Куна. После его микротравмы то что надо. Жезус заслужил отдых, радует в последнее время. КДБ должен поднабрать форму. Посмотрим на Дельфа и Маареза, на их отношение к делу. Бесят меня эти двое..)) Молодым хорошая возможность на полноценную практику...

    C'mon City!

    Источник: http://fapl.ru/posts/68320/?c=1

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  6. dannylucker 24.01.2019 00:44 # dannylucker
    че с газоном сегодня было, лол все подряд скользили. Поведа ничего такой сегодня был, мурич хорошо отстоял, но с минусами, сандлер и гарсиа сложно их оценить

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  7. bes-ter 24.01.2019 00:42 # bes-ter
    Могли вообще не приезжать на игру)

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