"Манчестер Сити" стал первым финалистом Кубка Лиги

"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Лиги, переиграв "Бертон" и в ответном полуфинальном матче — 0:1.

Этот выезд стал для "горожан" хорошей тренировкой — соперник не напрягал и давал играть в свою игру.



Для проформы подопечные Хосепа Гвардиола все-таки забили один гол в первом тайме. Кевин Де Брюйне сделал отличную передачу из центра поля в штрафную площадь на Рияда Махреза, который дождался подключения Серхио Агуэро, и тот пробил в касание — 0:1.



После перерыва каждая из команд имела по паре-тройке неплохих возможностей, однако счет уже не изменился.



Таким образом, "Сити" отпраздновал победу 10:0 по сумме двух матчей и теперь будет ожидать, чем завершится противостояние "Челси" и "Тоттенхэма".



"Бертон" — "Манчестер Сити" — 0:1 (0:1) по сумме двух матчей — 0:10



Гол: Агуэро 26.



"Бертон": Коллинс, Акинс, Макфадзин, Тернер (Хатчинсон 40), Маккрори, Куинн (Фокс 45), Уоллас, Харнесс, Миллер, Темплтон, Бойс (Дэниэл 77).



"Манчестер Сити": Мурич, Данило, Сандле, Гарсия, Зинченко (Нмеча 67), Де Брюйне (Менди 63), Дельф, Фоден, Махрез, Агуэро (Жезус 63), Поведа.