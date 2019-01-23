Владельцы "Ливерпуля" готовы продать долю в клубе

Исполнительный директор "Ливерпуля" Питер Мур заявил, что американские владельцы клуба по-прежнему открыты к продаже небольшой доли своих акций.

В прошлом году "красным" приходилось неоднократно опровергать слухи о том, что компания Fenway Sports Group ищет покупателя на мерсисайдский клуб.



Например, пресса сообщала, что неудачную попытку приобрести "Ливерпуль" за 2 миллиарда фунтов предпринимал шейх Халид бин Султан бен Аль Нахайян, кузен владельца "Манчестер Сити" шейха Мансура.



Тем не менее, FSG открыта к тому, чтобы привлечь нового инвестора. Фактический хозяин "Ливерпуля" Джон Генри готов поделиться небольшой долей акций, при этом сохранив контроль над клубом.



"Наш клуб не настолько невежлив, чтобы игнорировать людей, которые говорят, что хотят инвестировать в "Ливерпуль". Клуб дал очень четко понять, что мы готовы к диалогу, если правильный партнер заинтересован в приобретении миноритарного пакета", — сообщил Мур Arabian Business.