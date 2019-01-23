Хеннесси предъявлены обвинения за нацистское приветствие
FA предъявила обвинения голкиперу "Кристал Пэлас" Уэйну Хеннесси за оскорбительный жест, внешне напоминающий нацистское приветствие.
Данный жест Хеннесси изобразил на снимке в инстаграме своего немецкого партнера по команде Макса Майера, когда "орлы" в неформальной обстановке праздновали победу над "Гримсби" в Кубке Англии ранее в январе.
Тогда 31-летний валлиец придумал нелепое оправдание своему поступку, заявив в твиттере, что одной рукой просто махал в сторону фотографировавшего, а другую приложил ко рту, чтобы его было лучше слышно.
Слова Хеннесси показались неубедительными и Ассоциации, которая сегодня обвинила Уэйна в оскорбительном жесте. Теперь у голкипера есть время до 31 января, чтобы предоставить свой ответ.
23.01.2019 21:35
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Последние комментарии:
Более глупую отмазку придумать сложно
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Адольфа тоже постоянно фотографировали и он кричал в сторону фотографов
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Боже какие же эти ногомячеры все же тупорылые.
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Бестолочи
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в фа страдают маразмом
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еще когда угловой подают часто руку подымают...возможно это скрытый нац знак. надо прямиком с матча таких в следственный комитет доставлять.
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