Хеннесси предъявлены обвинения за нацистское приветствие

Уэйн Хеннесси FA предъявила обвинения голкиперу "Кристал Пэлас" Уэйну Хеннесси за оскорбительный жест, внешне напоминающий нацистское приветствие.

Данный жест Хеннесси изобразил на снимке в инстаграме своего немецкого партнера по команде Макса Майера, когда "орлы" в неформальной обстановке праздновали победу над "Гримсби" в Кубке Англии ранее в январе.

Тогда 31-летний валлиец придумал нелепое оправдание своему поступку, заявив в твиттере, что одной рукой просто махал в сторону фотографировавшего, а другую приложил ко рту, чтобы его было лучше слышно.

Слова Хеннесси показались неубедительными и Ассоциации, которая сегодня обвинила Уэйна в оскорбительном жесте. Теперь у голкипера есть время до 31 января, чтобы предоставить свой ответ.

Уэйн Хеннесси


Метки FA, Кристал Пэлас, Хеннесси

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2019 21:35

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 23.01.2019 22:53 # pistolero-lfc
    Более глупую отмазку придумать сложно

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  2. dallaslp 23.01.2019 22:47 # dallaslp
    Адольфа тоже постоянно фотографировали и он кричал в сторону фотографов

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  3. gerrard08 23.01.2019 21:41 # gerrard08
    Боже какие же эти ногомячеры все же тупорылые.

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  4. chebrec 23.01.2019 21:38 # chebrec
    Бестолочи

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  5. muchampion 23.01.2019 21:37 # muchampion
    в фа страдают маразмом

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  6. gidro-met 23.01.2019 21:37 # gidro-met
    еще когда угловой подают часто руку подымают...возможно это скрытый нац знак. надо прямиком с матча таких в следственный комитет доставлять.

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