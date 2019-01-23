Хеннесси предъявлены обвинения за нацистское приветствие

FA предъявила обвинения голкиперу "Кристал Пэлас" Уэйну Хеннесси за оскорбительный жест, внешне напоминающий нацистское приветствие.

Данный жест Хеннесси изобразил на снимке в инстаграме своего немецкого партнера по команде Макса Майера, когда "орлы" в неформальной обстановке праздновали победу над "Гримсби" в Кубке Англии ранее в январе.



Тогда 31-летний валлиец придумал нелепое оправдание своему поступку, заявив в твиттере, что одной рукой просто махал в сторону фотографировавшего, а другую приложил ко рту, чтобы его было лучше слышно.



Слова Хеннесси показались неубедительными и Ассоциации, которая сегодня обвинила Уэйна в оскорбительном жесте. Теперь у голкипера есть время до 31 января, чтобы предоставить свой ответ.



