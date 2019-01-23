"Челси" упустил Леандро Паредеса
"Челси" рискует остаться без замены ушедшему в "Монако" Сеску Фабрегасу, проиграв борьбу ПСЖ за полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.
Ранее в январе главный тренер "синих" Маурицио Сарри предупреждал, что его команда окажется в беде, если не сможет обзавестись дублером для его любимчика Жоржиньо на вторую половину сезона.
На эту роль, освобожденную Фабрегасом, "Челси" рассматривал Николо Бареллу и Паредеса. Но за первого "Кальяри" запросил немыслимые 45 миллионов фунтов, а второй, по всей видимости, выбрал другой клуб для продолжения карьеры.
Как стало известно The Telegraph, Леандро уже находится в Париже и готовится подписать контракт с чемпионами французской Лиги 1. Близкие к 24-летнему аргентинцу источники уверены, что сделка стоимостью 35 млн. фунтов состоится.
Поскольку до закрытия зимнего трансферного окна остается чуть более недели, "Челси" рискует так и не закрыть позицию центрального полузащитника, что внушает большие опасения в свете невыразительной формы Жоржиньо в последние недели.
23.01.2019 21:15
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Бизнес кар
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Челси играет на рынке честно без переплат, а шейхи ведут себя ка мешки и просто покупают себе кубки. Читеры все никак не нарадуются.
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