"Челси" упустил Леандро Паредеса

"Челси" рискует остаться без замены ушедшему в "Монако" Сеску Фабрегасу, проиграв борьбу ПСЖ за полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.

Ранее в январе главный тренер "синих" Маурицио Сарри предупреждал, что его команда окажется в беде, если не сможет обзавестись дублером для его любимчика Жоржиньо на вторую половину сезона.



На эту роль, освобожденную Фабрегасом, "Челси" рассматривал Николо Бареллу и Паредеса. Но за первого "Кальяри" запросил немыслимые 45 миллионов фунтов, а второй, по всей видимости, выбрал другой клуб для продолжения карьеры.



Как стало известно The Telegraph, Леандро уже находится в Париже и готовится подписать контракт с чемпионами французской Лиги 1. Близкие к 24-летнему аргентинцу источники уверены, что сделка стоимостью 35 млн. фунтов состоится.



Поскольку до закрытия зимнего трансферного окна остается чуть более недели, "Челси" рискует так и не закрыть позицию центрального полузащитника, что внушает большие опасения в свете невыразительной формы Жоржиньо в последние недели.