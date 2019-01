Эмери поддержал кандидатуру Мончи

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что очень высокого мнения о директоре "Ромы" Мончи, с которым ему довелось поработать в "Севилье".

Накануне издание The Independent сообщило, что "канониры" рассматривают кандидатуру Мончи на роль технического директора — соответствующая должность, как ожидается, появится на "Эмирейтс" после ухода из клуба Свена Мислинтата в следующем месяце. Эмери был бы рад воссоединиться с соотечественником.



"Я очень хорошо работал с ним на протяжении трех с половиной лет, и у меня хорошие отношения с ним. Он хороший человек и хороший профессионал. Я лишь могу сказать, что он трудоустроен в "Роме", и этот вопрос — прерогатива клуба", — цитирует Эмери The Guardian.



Сам Мончи также отреагировал на появившиеся в прессе слухи, дав понять, что его переход в "Арсенал" возможен.



"Я знаю, что мое имя связывают с "Арсеналом", но я сосредоточен на своей работе в "Роме". Однако мне приятно, что меня сватают в клуб вроде "Арсенала. Впрочем, это происходит не впервые", — сообщил Мончи The Sun.