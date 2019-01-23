Луис Суарес "ожидает многого" от "Ливерпуля" в этом сезоне

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес признался, что хочет увидеть чемпионство "Ливерпуля" в этом сезоне, да и сам бы не отказался поиграть за команду Юргена Клоппа.

В свое время Суарес забил 69 голов в 110 матчах за клуб с "Энфилда" и едва не привел "красных" к титулу Премьер-Лиги. Отъезд Луиса в Ла Лигу был очень тяжелой потерей для "Ливерпуля".



Однако теперь "Ливерпуль" обладает в нападении Мохамедом Салахом, Роберто Фирмино и Садио Мане, и Суарес надеется, что это трио добьется того, чего не смог добиться он.



"Каждый, кто когда-либо играл за "Ливерпуль", сохраняет связь с этим клубом до конца жизни. Команда играет в потрясающий футбол, и мне очень интересно, как они выступят в этом году. Думаю, мы можем ожидать многого от них".



"Хотел бы я поиграть за Юргена Клоппа? В данный момент мы с ним трудимся на два разных клуба, поэтому такой вопрос не стоит передо мной. Но я уверен, каждый хотел бы тренироваться у Юргена Клоппа", — сообщил Суарес журналу 11Freunde.