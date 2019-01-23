Луис Суарес "ожидает многого" от "Ливерпуля" в этом сезоне
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес признался, что хочет увидеть чемпионство "Ливерпуля" в этом сезоне, да и сам бы не отказался поиграть за команду Юргена Клоппа.
В свое время Суарес забил 69 голов в 110 матчах за клуб с "Энфилда" и едва не привел "красных" к титулу Премьер-Лиги. Отъезд Луиса в Ла Лигу был очень тяжелой потерей для "Ливерпуля".
Однако теперь "Ливерпуль" обладает в нападении Мохамедом Салахом, Роберто Фирмино и Садио Мане, и Суарес надеется, что это трио добьется того, чего не смог добиться он.
"Каждый, кто когда-либо играл за "Ливерпуль", сохраняет связь с этим клубом до конца жизни. Команда играет в потрясающий футбол, и мне очень интересно, как они выступят в этом году. Думаю, мы можем ожидать многого от них".
"Хотел бы я поиграть за Юргена Клоппа? В данный момент мы с ним трудимся на два разных клуба, поэтому такой вопрос не стоит передо мной. Но я уверен, каждый хотел бы тренироваться у Юргена Клоппа", — сообщил Суарес журналу 11Freunde.
23.01.2019 20:05
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Спасибо, Луиска, но ты все-равно предатель.
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Лучший форвард мира!
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лучше один раз вспомнить, чем там играть, подумал кусарес.
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ЭльПистолетто!
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защитят титул, наверное
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