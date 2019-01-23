Камара арестован за драку на базе "Фулхэма"
Нападающий "Фулхэма" Абубакар Камара был арестован полицией за драку на тренировочной базе своего клуба.
Последние несколько недель получились по-настоящему кошмарными для Камара. Все началось с матча Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" в конце декабря, когда Абубакар отобрал мяч у Александара Митровича и сам отправился исполнять пенальти.
Камара промахнулся с 11-метровой отметки, однако в самой концовке Митрович все-таки принес "дачникам" минимальную победу, после которой главный тренер Клаудио Раньери заявил, что ему "хочется убить" Абубакара.
Закопать топор войны с Митровичем 23-летнему французу так и не удалось. В середине января стало известно, что Абубакар подрался с Александаром во время командного занятия по йоге.
Черная полоса Камара получила продолжение на этой неделе. Как сообщает The Guardian, в минувший понедельник на базе "Фулхэма" побывала полиция, арестовав Абубакара по подозрению в причинении телесных повреждений.
С кем на сей раз повздорил футболист, не уточняется. Известно лишь то, что Камара был отстранен от первой команды и теперь может покинуть "Фулхэм" до закрытия зимнего трансферного окна.
23.01.2019 19:50
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Митрович хапнул, и заяву накатал...вот же с,ка.
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В Челси этого нигга
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деревенский ниггер
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напрасно прыгает, допрыгается что митрович ему горячих наваляет
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Типичный тупой нигер как и его собрат по разуму похба
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быку - кнут, обезьяне - банан!
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дурак какой то
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Опять саные негры
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срочно на плантации этого буйного.
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В штатах бы его сделали хорошим негром
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давай дасвиданья
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