Камара арестован за драку на базе "Фулхэма"

Нападающий "Фулхэма" Абубакар Камара был арестован полицией за драку на тренировочной базе своего клуба.

Последние несколько недель получились по-настоящему кошмарными для Камара. Все началось с матча Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" в конце декабря, когда Абубакар отобрал мяч у Александара Митровича и сам отправился исполнять пенальти.



Камара промахнулся с 11-метровой отметки, однако в самой концовке Митрович все-таки принес "дачникам" минимальную победу, после которой главный тренер Клаудио Раньери заявил, что ему "хочется убить" Абубакара.



Закопать топор войны с Митровичем 23-летнему французу так и не удалось. В середине января стало известно, что Абубакар подрался с Александаром во время командного занятия по йоге.



Черная полоса Камара получила продолжение на этой неделе. Как сообщает The Guardian, в минувший понедельник на базе "Фулхэма" побывала полиция, арестовав Абубакара по подозрению в причинении телесных повреждений.



С кем на сей раз повздорил футболист, не уточняется. Известно лишь то, что Камара был отстранен от первой команды и теперь может покинуть "Фулхэм" до закрытия зимнего трансферного окна.