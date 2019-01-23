Камара арестован за драку на базе "Фулхэма"

Александар Митрович и Абубакар Камара Нападающий "Фулхэма" Абубакар Камара был арестован полицией за драку на тренировочной базе своего клуба.

Последние несколько недель получились по-настоящему кошмарными для Камара. Все началось с матча Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" в конце декабря, когда Абубакар отобрал мяч у Александара Митровича и сам отправился исполнять пенальти.

Камара промахнулся с 11-метровой отметки, однако в самой концовке Митрович все-таки принес "дачникам" минимальную победу, после которой главный тренер Клаудио Раньери заявил, что ему "хочется убить" Абубакара.

Закопать топор войны с Митровичем 23-летнему французу так и не удалось. В середине января стало известно, что Абубакар подрался с Александаром во время командного занятия по йоге.

Черная полоса Камара получила продолжение на этой неделе. Как сообщает The Guardian, в минувший понедельник на базе "Фулхэма" побывала полиция, арестовав Абубакара по подозрению в причинении телесных повреждений.

С кем на сей раз повздорил футболист, не уточняется. Известно лишь то, что Камара был отстранен от первой команды и теперь может покинуть "Фулхэм" до закрытия зимнего трансферного окна.


Метки Камара, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2019 19:50

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 23.01.2019 20:58 # mcfc-fantactic
    Митрович хапнул, и заяву накатал...вот же с,ка.

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  2. pistolero-lfc 23.01.2019 20:54 # pistolero-lfc
    В Челси этого нигга

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  3. manutd-20champ 23.01.2019 20:42 # manutd-20champ
    деревенский ниггер

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  4. osivori 23.01.2019 20:39 # osivori
    напрасно прыгает, допрыгается что митрович ему горячих наваляет

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  5. frisby 23.01.2019 20:20 # frisby
    Типичный тупой нигер как и его собрат по разуму похба

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  6. beatboy 23.01.2019 20:15 # beatboy
    быку - кнут, обезьяне - банан!

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  7. ray-black 23.01.2019 20:15 # ray-black
    дурак какой то

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  8. dolphin 23.01.2019 20:05 # dolphin
    Опять саные негры

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  9. dr-b1ack 23.01.2019 20:05 # dr-b1ack
    срочно на плантации этого буйного.

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  10. drogba11cool 23.01.2019 20:01 # drogba11cool
    В штатах бы его сделали хорошим негром

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  11. mancunia-planet 23.01.2019 19:52 # mancunia-planet
    давай дасвиданья

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