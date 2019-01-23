Эмери рассчитывает на одного-двух новичков в январе
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его клуб работает над согласованием нескольких трансферов.
Ранее в январе Эмери честно признался, что у его клуба нет денег на покупки, однако это не означает, что в это трансферное окно "канониры" останутся без усиления.
Известно, что "Арсенал" проявляет интерес к Денису Суаресу из "Барселоны" и Хамесу Родригесу из "Баварии", и одного-двух игроков Унаи действительно надеется подписать в январе.
"Я не хочу обсуждать отдельных игроков, потому что я знаю, что клуб работает. Клуб работает над вариантами, чтобы взять некоторых игроков, которые смогли бы нам помочь в следующие четыре месяца".
"Клуб работает над различными вариантами. Мы хотим пригласить одного-двух игроков, но лишь тех, которые могут нам помочь".
"Думаю, мы нуждаемся, и мы должны подписать некоторых игроков, чтобы помочь нам справиться с травмами Роба Холдинга, Данни Уэлбека и Эктора Беллерина".
"Мы можем продолжать играть и с тем, что у нас есть, но если у нас будет возможность пригласить какого-нибудь важного игрока, мы должны сделать это".
"Также нам пригодился бы один игрок, выступающий на фланге — правом или левом. Но только если нам предоставится возможность заполучить классного игрока".
"В первую очередь нам должно волновать мастерство игрока. Только игрок с мастерством может нам помочь", — цитирует Эмери Sky Sports.
23.01.2019 19:00
Просмотров: 493
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
игрок должен быть правильным и в январе покупать трудно, что за "которые могут нам помочь"? не уважает традиции Арсенала этот Эмери.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий