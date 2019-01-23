Эмери рассчитывает на одного-двух новичков в январе

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его клуб работает над согласованием нескольких трансферов.

Ранее в январе Эмери честно признался, что у его клуба нет денег на покупки, однако это не означает, что в это трансферное окно "канониры" останутся без усиления.



Известно, что "Арсенал" проявляет интерес к Денису Суаресу из "Барселоны" и Хамесу Родригесу из "Баварии", и одного-двух игроков Унаи действительно надеется подписать в январе.



"Я не хочу обсуждать отдельных игроков, потому что я знаю, что клуб работает. Клуб работает над вариантами, чтобы взять некоторых игроков, которые смогли бы нам помочь в следующие четыре месяца".



"Клуб работает над различными вариантами. Мы хотим пригласить одного-двух игроков, но лишь тех, которые могут нам помочь".



"Думаю, мы нуждаемся, и мы должны подписать некоторых игроков, чтобы помочь нам справиться с травмами Роба Холдинга, Данни Уэлбека и Эктора Беллерина".



"Мы можем продолжать играть и с тем, что у нас есть, но если у нас будет возможность пригласить какого-нибудь важного игрока, мы должны сделать это".



"Также нам пригодился бы один игрок, выступающий на фланге — правом или левом. Но только если нам предоставится возможность заполучить классного игрока".



"В первую очередь нам должно волновать мастерство игрока. Только игрок с мастерством может нам помочь", — цитирует Эмери Sky Sports.