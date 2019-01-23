Сарри не видит в Азаре лидера
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не видит в плеймейкере Эдене Азаре лидера команды.
На текущей неделе 28-летний бельгиец вновь усомнился в своем будущем на "Стэмфорд Бридж", признавшись, что все еще представляет себя в "Реале".
Обсуждая ситуацию подопечного перед матчем Кубка Лиги против "Тоттенхэма", Сарри признался, что не уверен в будущем Азара, а также рассказал, что Эден для него — не тот игрок, который способен повести партнеров за собой.
"Нет никаких новостей. Мне очень хорошо известно, что он ведет переговоры с клубом, но ничего кроме этого я не знаю".
"Думаю, он все еще не решил, хочет он остаться здесь или хочет уйти ради нового опыта в другой клуб. Я не знаю, как точно обстоят дела, но я думаю, Эден еще не определился".
"Он больше индивидуальный игрок, чем лидер. Конечно, он очень важен для нас, потому что он замечательный игрок. Он может выиграть матч за две минуты, иногда — за одну. Он один из лучших в мире игроков, но в данный момент он не лидер", — цитирует Сарри Goal.
23.01.2019 18:00
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Последние комментарии:
Он лидер только в душах и мед пунктах чельси
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ну че аксиомить то
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Фаны ЛГБТ Помойки, думали что Азазар лидер, ахаххх! Чертилы)))
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Так и есть, Азар индивидуальный игрок. Дрогба, Лэмпард, Терри вот у них есть качество лидера.
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http://fapl.ru/upload/2019/01/sarri-hazard2.jpg
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Да пашел он
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мужик правду рубит
там на лидера Аспи тянет разве что
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сарри охуел на главную крысу клуба пи3деть, за такое может поплатиться увольнением!
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просрал карьеру Хазард, раньше подавал надежды.
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все, абсолютно все сс*т на гпенсов)))
даже нонейм Сарри))
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Не везет Челси с легендами)
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золотые, блджд, слова
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