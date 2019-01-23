Сарри не видит в Азаре лидера

Эден Азар Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не видит в плеймейкере Эдене Азаре лидера команды.

На текущей неделе 28-летний бельгиец вновь усомнился в своем будущем на "Стэмфорд Бридж", признавшись, что все еще представляет себя в "Реале".

Обсуждая ситуацию подопечного перед матчем Кубка Лиги против "Тоттенхэма", Сарри признался, что не уверен в будущем Азара, а также рассказал, что Эден для него — не тот игрок, который способен повести партнеров за собой.

"Нет никаких новостей. Мне очень хорошо известно, что он ведет переговоры с клубом, но ничего кроме этого я не знаю".

"Думаю, он все еще не решил, хочет он остаться здесь или хочет уйти ради нового опыта в другой клуб. Я не знаю, как точно обстоят дела, но я думаю, Эден еще не определился".

"Он больше индивидуальный игрок, чем лидер. Конечно, он очень важен для нас, потому что он замечательный игрок. Он может выиграть матч за две минуты, иногда — за одну. Он один из лучших в мире игроков, но в данный момент он не лидер", — цитирует Сарри Goal.


Метки Азар, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 2240

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 23.01.2019 19:27 # chr1s8rown
    Он лидер только в душах и мед пунктах чельси

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  2. mancunia-planet 23.01.2019 19:17 # mancunia-planet
    ну че аксиомить то

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  3. mcfc-fantactic 23.01.2019 19:14 # mcfc-fantactic
    Фаны ЛГБТ Помойки, думали что Азазар лидер, ахаххх! Чертилы)))

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  4. drogba11cool 23.01.2019 18:58 # drogba11cool
    Так и есть, Азар индивидуальный игрок. Дрогба, Лэмпард, Терри вот у них есть качество лидера.

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  5. hammersmith 23.01.2019 18:58 # hammersmith
    http://fapl.ru/upload/2019/01/sarri-hazard2.jpg

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  6. chebrec 23.01.2019 18:49 # chebrec
    Да пашел он

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  7. lfcynwa 23.01.2019 18:33 # lfcynwa
    мужик правду рубит
    там на лидера Аспи тянет разве что

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  8. kos9k 23.01.2019 18:33 # kos9k
    сарри охуел на главную крысу клуба пи3деть, за такое может поплатиться увольнением!

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  9. alexomck 23.01.2019 18:28 # alexomck
    просрал карьеру Хазард, раньше подавал надежды.

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  10. gunars 23.01.2019 18:25 # gunars
    все, абсолютно все сс*т на гпенсов)))
    даже нонейм Сарри))

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  11. xin 23.01.2019 18:23 # xin
    Не везет Челси с легендами)

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  12. wise-zola 23.01.2019 18:04 # wise-zola
    золотые, блджд, слова

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