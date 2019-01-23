Сарри не видит в Азаре лидера

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не видит в плеймейкере Эдене Азаре лидера команды.

На текущей неделе 28-летний бельгиец вновь усомнился в своем будущем на "Стэмфорд Бридж", признавшись, что все еще представляет себя в "Реале".



Обсуждая ситуацию подопечного перед матчем Кубка Лиги против "Тоттенхэма", Сарри признался, что не уверен в будущем Азара, а также рассказал, что Эден для него — не тот игрок, который способен повести партнеров за собой.



"Нет никаких новостей. Мне очень хорошо известно, что он ведет переговоры с клубом, но ничего кроме этого я не знаю".



"Думаю, он все еще не решил, хочет он остаться здесь или хочет уйти ради нового опыта в другой клуб. Я не знаю, как точно обстоят дела, но я думаю, Эден еще не определился".



"Он больше индивидуальный игрок, чем лидер. Конечно, он очень важен для нас, потому что он замечательный игрок. Он может выиграть матч за две минуты, иногда — за одну. Он один из лучших в мире игроков, но в данный момент он не лидер", — цитирует Сарри Goal.